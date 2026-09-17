В Алтайском крае собрали 222 тысячи тонн сахарной свеклы

Специалисты выполнили работы пока только на 18% территорий

17 сентября 2026, 11:53, ИА Амител

Сбор сахарной свеклы в Алтайском крае / Фото: правительство Алтайского края

В Алтайском крае аграрии собрали сахарную свеклу с площади 4400 гектаров, что составляет 18% от всех засеянных территорий, сообщает пресс-служба правительства региона.

Работы ведутся в Калманском и Павловском районах. Текущая средняя урожайность культуры достигла показателя в 503,5 центнера с гектара. Благодаря таким результатам валовой сбор уже приблизился к отметке в 222 тысячи тонн.

Ранее amic.ru писал, что к 3 сентября алтайские аграрии намолотили 2,2 млн тонн зерна. На тот момент зерновые и зернобобовые культуры были убраны с 52% занятых ими площадей.