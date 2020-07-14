Алтайский край остается в топ-5 регионов по приросту заражений COVID-19

Алтайский край сохранил место в пятерке российских регионов по приросту новых зараженных коронавирусом, следует из данных федерального оперативного штаба.
В общей сложности за прошедшие сутки в России выявили 6248 новых случаев коронавируса. Наибольшее число зараженных зафиксировали в Москве – 613 человек, Санкт-Петербурге – 281, Ханты-Мансийском автономном округе – 268, Свердловской области – 245 и Алтайском крае – 238.
Общее число заболевших по стране выросло до 739 947. При этом излечились от COVID-19 еще 8 804 пациента. Всего с начала эпидемии в стране из больниц выписали 512 825 человек.
Скончались при этом еще 175 человек, а общее количество летальных случаев теперь составляет 11 614.
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