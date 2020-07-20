Коронавирус выявили почти у 20 призывников в Алтайском крае

За время весеннего призыва в Алтайском крае выявили менее 20 призывников, которые заразились COVID-19. Об этом рассказали уполномоченному по правам человека в регионе Борису Ларину в краевом военном комиссариате.
"Перед отправкой на сборный пункт все призывники и представители воинских частей сдают необходимые тесты и до получения результатов находятся в гостинице "Колос", – уточнил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу регионального военкомата Андрей Круглов. – Это позволяет в сложной эпидемиологической ситуации исключить попадание на территорию сборного пункта носителей новой коронавирусной инфекции".
По его словам, в общей сложности в Алтайском крае тестирование прошли более 2,5 тысячи призывников.
По поручению Ларина сотрудники аппарата регионального правозащитника посетили сборный пункт военного комиссариата и пообщались с призывниками. Эта мера принята после появления информации о переполнении сборного пункта в Барнауле.
Как ранее сообщил amic.ru, ранее в Telegram-канале Unusual Crimes Barnaul появилась информация, что солдаты срочной службы, размещенные в распределительном пункте на Папанинцев, 192, не менее суток находились на улице из-за нехватки спальных мест.
По информации очевидца, на одну кровать приходится по несколько человек, а старослужащие собирают с новобранцев деньги за зарядку телефонов.
Власти подтвердили информацию о переполнении на сборном пункте. В указанный период там находились 415 человек при вместимости в 287, а в Барнауле нет воинских частей, где можно бы было временно разместить солдат срочной службы. Проблему решили отправлением 200 призывников в воинские части.
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