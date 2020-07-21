Алтайский край занял шестое место по суточному приросту больных коронавирусом

За последние 24 часа в России выявили 5842 случая заражения коронавирусом, общее число больных достигло 783 328. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Напомним, что за сутки в Алтайском крае зафиксировали 185 новых инфицированных. С данным показателем регион занял шестое место по суточному приросту зараженных среди регионов России.
На 21 июля из больниц выписали еще 8782 пациента, общее число выздоровевших достигло 562 384. С подтвержденным коронавирусом умерло еще 153 человека, всего за время пандемии скончалось 12 580 жителей страны.
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за сутки в Алтайском крае зафиксировали 185 новых инфицированных
Им всем больше 65 лет?