Идем на спад? 185 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с COVID-19 сообщил о 185 новых случаев заражения коронавирусом, которые выявили за минувшие сутки.
Таким образом, общее число инфицированных с начала эпидемии в регионе достигло 7758 человек.
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 88, Бийск – 21, Рубцовск – 15, Первомайский район – 11, Рубцовский район – 6, Новоалтайск – 5, Кулундинский район – 4, Заринск – 3, Благовещенский, Крутихинский, Ребрихинский, Топчихинский районы – по 3, Камень-на-Оби, Славгород, Ключевский, Михайловский, Павловский районы – по 2, Алейск, Яровое, Бийский, Бурлинский, Егорьевский, Зональный, Советский, Тальменский, Троицкий, Шипуновский районы – по одному человеку.
Отметим, что число новых случаев заражения снижается уже четвертые сутки подряд.
Также стало известно еще о пяти умерших пациентах, которым ранее диагностировали COVID-19. В общей сложности скончались 162 человека. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 66 случаях; иные причины смерти – у 93 человек; на экспертизе – три случая.
Как уже сообщал amic.ru, свободный коечный фонд в Алтайском крае продолжает сокращаться. По словам главы регионального Минздрава Дмитрия Попова, на данный момент в ковидных госпиталях осталось 19% свободных мест.
Комментарии
А почему не пишут где сколько???
Ручная статистика в действии! Такими темпами скоро на Алтае ковид-19 просто победят!
Вот только тесты почему то перестали делать, ах да, денег нет в АК.
Статистика потихоньку вниз рисуется - потому что фармкомпании начали продавать закупленные маски.
Как только продадут, будет как у всех, а то Алтайский край в начале "пандемии" видите ли забил на всё. Ничего, заставили: запретили без них покупать и продавать - через неподписанный указ и незаконную систему штрафов.
Т.е. на сегодняшний день ещё не ясно спад или не спад. Кто нибудь будет нести уголовную ответственность за голосовальный шабаш и последующий рост заболеваемости и смертности? Виновник тут очевиден.
Абориген вы сегодня в гриме? Кто этот новый дядя? Де Ниро отмучился наконец то.
Ужасно!!!
Послабления сделали своё дело!
Туристы всё едут и едут! Такого наплыва не было никогда! У нас в основном с других регионов. Заходишь в магазин,то там,то тут кашляют. А потом говорят,бессимптомных стало меньше....
Дядя на фотке чем-то похож на руководителя алтайского Яблока. Может он, отфотшопенный?
Ля-лям, ля-лям,
Ля-лям, ля-лям.
А в Хабаровске никаких вспышек.
И в Комсомольске с Владивостоком.
Ну, и что сие означает? А?
А в Хабаровске никаких вспышек.
Им некогда болеть, не до того: они бузят.
Выход один: чтоб не болеть, надо бузить!
Такой позитивненький заголовочек))))
Теперь радуемся,что 185? Как мало надо.
А ведь Алтайский в последнее время часто поднимается в негативных рейтингах (ожирение, коронавирус, болеющий регион, низкие зарплаты, топ-10 регионов, где чаще всего болеют туберкулезом).
нет блин лучше ныть конечно же что все плохо, задрали нытики.
До голосования было всегда по 69 больных, после голосования стало по 200. Или голосование повлияло или статистику занижали.
Банда истеричек комментырских в действии в очередной раз. Выйдите на улицу, там жизнь то продолжается.
Хабаровский край заболевших на 20.07.20 6 208 чел, численность населения края по данным Росстата составляет 1 315 643[ чел. (2020)
Алтайский край заболевших 7573 чел. Численность населения края по данным Росстата составляет 2 317 153 чел. (2020)
Данные по заболевшим онлайн карта распространение коронавируса институт Джона Хопкинса
Хабаровск бузит, дистанцию не соблюдают, маски не носят
да просто перестали тесты делать . даже нам , врачам , после контакта - стали отказывать . потому что денег нет. ну во всяком случае у нас в больнице так. а про пациентов вообще молчу - если нет пневмонии по компьютерной томограмме и возраст до 65 ...так вы и не узнаете никогда - переболели или нет. Но самое забавное будет , когда начнется массовая вакцинация и первый вопрос - ЗАЧЕМ?
21.07.2020 10:39
АБОРИГЕН
...и последующий рост заболеваемости
не надо раскачивать лодку, уже сказали что голосование с ростом заболевших не связано...
... результаты работы ... говорят о том, что с этой точки зрения, с точки зрения обеспечения безопасности всё было сделано просто идеально. И среди членов избирательных комиссий не было никаких, слава богу, проявлений, связанных с эпидемией, и после всех этих мероприятий 1 июля, очевидно, что и специалисты, доктора отмечают, что никаких ни вспышек у нас нет, ни роста заболеваемости, а наоборот, продолжается дальнейшее снижение. (с)
21.07.2020 10:43
---
этот новый дядя на каринке - первый канцлер ФРГ Конрад адeнауэр
21.07.2020 11:22
- гость -
До голосования было всегда по 69 больных
и откуда вы только цифры берете
24.06 - +77
25.06 - +78
26.06 - +76
27.06 - +77
28,06 - +78
29.06 - +78
30.06 - +76
1.07 - +74
21.07.2020 10:39
АБОРИГЕН
Приветствую! Я так понимаю, вы разместили фото великого немца, поднявшего Германию из руин, куда она была ввергнута собственным народом, поддавшемуся мракобесию, реваншизму и величию 1000 летней истории.
21.07.2020 11:46
Итальянец
Так точно! Это человек с которого должен брать пример каждый президент и премьер-министр.
21.07.2020 11:32
доктор Мы думали вас Попов изловил и строго наказал. Как вы на него плетень то навели, имидж ему опустили, таким людям в нашей стране трудно жить.
21.07.2020 11:32
доктор
да просто перестали тесты делать . Даже нам , врачам , после контакта - стали отказывать , потому что денег нет. ну во всяком случае у нас в больнице так.
Как-то сомнительно...
и откуда вы только цифры берете
24.06 - +77
25.06 - +78
26.06 - +76
27.06 - +77
28,06 - +78
29.06 - +78
30.06 - +76
1.07 - +74
-----------------
Конец июня, а начало и середина? Было и 65,68,69,71 и 73. Потом скачек в 2 раза после 1 июля. Чудес не бывает.
К 1 сентября давайте завязывать
Уважаемый Минздрав, когда будете запрашивать помощь в Москве? Такой кошмар с тестами, с проблемой пройти КТ в Диагностическом! В госпиталях нехватка медперсонала, спецодежды для них, в частности говорю о горбольнице №12. Пора уже бить в колокола! Не ждите когда половина края вымрет! На самом деле все серьезно!
- гость -
Ужасно!!!
Послабления сделали своё дело!
Туристы всё едут и едут! Такого наплыва не было никогда! У нас в основном с других регионов. Заходишь в магазин,то там,то тут кашляют. А потом говорят,бессимптомных стало меньше....
Какие туристы в барнауле,вы о чем?Туристы едут в горный,а не в новоалтайск и прочие дыры мира!В краснодарском крае полно туристов,но выявленных в разы меньше и масок ноль.
- гость -
К 1 сентября давайте завязывать
Там начнут следующий штамм гриппа пиарить, не надейтесь , что наиграются в пандемию.
21.07.2020 11:32
доктор
У меня подрабатывает фельдшер, работающий на скорой. Каждую смену больных возит и говорит, что постоянно тесты делают. Недавно простыл. Сразу изоировали и пока два анализа отрицательных не сдал - не выпускали. А тесты ограничили лишь потому, что лаборатории не успевают. Не нужно волну поднимать . Навальненка видно сразу, будб он доктором или нищим пенсионером.
21.07.2020 13:01
- гость -
Ты определись тесты ограничили или нет. А то то постоянно делают, то ограничили.
21.07.2020 12:46
Неравнодушный
Не ждите когда половина края вымрет
Да краю уже и так борода пришла. На каждых 1000 родившихся умирает 1500.
Плюс сколько уезжает.
21.07.2020 12:48
- гость -
Какие туристы в Барнауле,вы о чем?Туристы едут в горный,а не в новоалтайск и прочие дыры мира!В краснодарском крае полно туристов,но выявленных в разы меньше и масок ноль.
На Белом озере яблоку негде упасть,на Колыванском озере(Саввушка)-такая же картина! Туристы едут не из соседних деревень! Едут из Барнаула,из других регионов.Все заходят в музеи,кафе, магазины.
Барнаульцы тоже едут в Горный.Этакая каша мала из туристов!Одни туда ,другие сюда. Актёры многие выставляли фотки в Барнауле(ехали отдыхать в Горный Алтай).
Идем на спад?
А если опять начать тестировать до 60 лет?
Идем на спад?
А если запретить тестировать до 70 лет, спад будет бешеный
Ну а Попов то ничего сказать не хочет? Если доктор наврал, то это фейк, наказать можно. Или делает вид что ничего не знает? Он на работу то ходит? кто может видел его
21.07.2020 13:01
- гость -
У меня подрабатывает фельдшер, работающий на скорой. Каждую смену больных возит и говорит, что постоянно тесты делают. Недавно простыл. Сразу изоировали и пока два анализа отрицательных не сдал - не выпускали. А тесты ограничили лишь потому, что лаборатории не успевают. Не нужно волну поднимать . Навальненка видно сразу, будб он доктором или нищим пенсионером.
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У меня соседка с высокой температурой, с кашлем так и не добилась тестов. Обнаружилось, что их крайне неохотно делают, причем поликлиника кивает на скорую, а скорая на поликлинику.
У вашего фельтшера спросите, кто и при каких обстоятельствах все-таки делает тесты простым пациентам. Кому они положены и в каком состоянии надо быть, чтобы их добиться.
Врач должен лечить, учитель учить,строитель строить,пекарь...
Почему жителей края стараются постоянно в чем-то укорить: не носят маски, местные жители едят много жирной пищи и мало занимаются спортом... Почему нет ответственных за всё происходящее? Сравнительно небольшой по численности регион, с удалёнными селами, девственной природой ,целебными травами и уникальным алтайским мёдом - и на 21 месте в России по заболеваниям коронавирусом среди 85 ! Ведь есть же причина!!!
Народ надо уважать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Золотое правило нравственности — «Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе» — один из универсальный законов в межличностных отношениях,золотое правило жизни.