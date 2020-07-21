Вторник, 21 Июль, 13:33

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,96
€ 82,39
22°

777486 +0
Обь
313см -12


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городПожар в барнаульской "Спичке"Коронавирус на Алтае
Когда начнут ставить умные счетчики и за чей счет. Задай вопрос БГЭС
Новости

Идем на спад? 185 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Скончались еще пять человек с COVID-19
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с COVID-19 сообщил о 185 новых случаев заражения коронавирусом, которые выявили за минувшие сутки.

Таким образом, общее число инфицированных с начала эпидемии в регионе достигло 7758 человек.

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 88, Бийск – 21, Рубцовск – 15, Первомайский район – 11, Рубцовский район – 6, Новоалтайск – 5, Кулундинский район – 4, Заринск – 3, Благовещенский, Крутихинский, Ребрихинский, Топчихинский районы – по 3, Камень-на-Оби, Славгород, Ключевский, Михайловский, Павловский районы – по 2, Алейск, Яровое, Бийский, Бурлинский, Егорьевский, Зональный, Советский, Тальменский, Троицкий, Шипуновский районы – по одному человеку.

Отметим, что число новых случаев заражения снижается уже четвертые сутки подряд.

Также стало известно еще о пяти умерших пациентах, которым ранее диагностировали COVID-19. В общей сложности скончались 162 человека. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 66 случаях; иные причины смерти – у 93 человек; на экспертизе – три случая.

Как уже сообщал amic.ru, свободный коечный фонд в Алтайском крае продолжает сокращаться. По словам главы регионального Минздрава Дмитрия Попова, на данный момент в ковидных госпиталях осталось 19% свободных мест.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

21.07.2020 10:37
Гость

А почему не пишут где сколько???

21.07.2020 10:37
1

Ручная статистика в действии! Такими темпами скоро на Алтае ковид-19 просто победят!
Вот только тесты почему то перестали делать, ах да, денег нет в АК.

21.07.2020 10:38
- гость -

Статистика потихоньку вниз рисуется - потому что фармкомпании начали продавать закупленные маски.

Как только продадут, будет как у всех, а то Алтайский край в начале "пандемии" видите ли забил на всё. Ничего, заставили: запретили без них покупать и продавать - через неподписанный указ и незаконную систему штрафов.

21.07.2020 10:39
АБОРИГЕН

Т.е. на сегодняшний день ещё не ясно спад или не спад. Кто нибудь будет нести уголовную ответственность за голосовальный шабаш и последующий рост заболеваемости и смертности? Виновник тут очевиден.

21.07.2020 10:43
- гость -

Абориген вы сегодня в гриме? Кто этот новый дядя? Де Ниро отмучился наконец то.

21.07.2020 10:45
- гость -

Ужасно!!!
Послабления сделали своё дело!
Туристы всё едут и едут! Такого наплыва не было никогда! У нас в основном с других регионов. Заходишь в магазин,то там,то тут кашляют. А потом говорят,бессимптомных стало меньше....

21.07.2020 10:49
Гость

Дядя на фотке чем-то похож на руководителя алтайского Яблока. Может он, отфотшопенный?

21.07.2020 10:50
- гость -

Ля-лям, ля-лям,
Ля-лям, ля-лям.
А в Хабаровске никаких вспышек.
И в Комсомольске с Владивостоком.
Ну, и что сие означает? А?

21.07.2020 10:54
тю!

А в Хабаровске никаких вспышек.

Им некогда болеть, не до того: они бузят.

21.07.2020 11:04
- гость -

Выход один: чтоб не болеть, надо бузить!

21.07.2020 11:05
- гость -

Такой позитивненький заголовочек))))

Теперь радуемся,что 185? Как мало надо.
А ведь Алтайский в последнее время часто поднимается в негативных рейтингах (ожирение, коронавирус, болеющий регион, низкие зарплаты, топ-10 регионов, где чаще всего болеют туберкулезом).

21.07.2020 11:12
вася

нет блин лучше ныть конечно же что все плохо, задрали нытики.

21.07.2020 11:22
- гость -

До голосования было всегда по 69 больных, после голосования стало по 200. Или голосование повлияло или статистику занижали.

21.07.2020 11:26
- гость -

Банда истеричек комментырских в действии в очередной раз. Выйдите на улицу, там жизнь то продолжается.

21.07.2020 11:31
- гость -

Хабаровский край заболевших на 20.07.20 6 208 чел, численность населения края по данным Росстата составляет 1 315 643[ чел. (2020)
Алтайский край заболевших 7573 чел. Численность населения края по данным Росстата составляет 2 317 153 чел. (2020)
Данные по заболевшим онлайн карта распространение коронавируса институт Джона Хопкинса

Хабаровск бузит, дистанцию не соблюдают, маски не носят

21.07.2020 11:32
доктор

да просто перестали тесты делать . даже нам , врачам , после контакта - стали отказывать . потому что денег нет. ну во всяком случае у нас в больнице так. а про пациентов вообще молчу - если нет пневмонии по компьютерной томограмме и возраст до 65 ...так вы и не узнаете никогда - переболели или нет. Но самое забавное будет , когда начнется массовая вакцинация и первый вопрос - ЗАЧЕМ?

21.07.2020 11:36
- гость -

21.07.2020 10:39
АБОРИГЕН

...и последующий рост заболеваемости

не надо раскачивать лодку, уже сказали что голосование с ростом заболевших не связано...

21.07.2020 11:39
- гость -

... результаты работы ... говорят о том, что с этой точки зрения, с точки зрения обеспечения безопасности всё было сделано просто идеально. И среди членов избирательных комиссий не было никаких, слава богу, проявлений, связанных с эпидемией, и после всех этих мероприятий 1 июля, очевидно, что и специалисты, доктора отмечают, что никаких ни вспышек у нас нет, ни роста заболеваемости, а наоборот, продолжается дальнейшее снижение. (с)

21.07.2020 11:44
- гость -

21.07.2020 10:43
---
этот новый дядя на каринке - первый канцлер ФРГ Конрад адeнауэр

21.07.2020 11:44
- гость -

21.07.2020 11:22
- гость -
До голосования было всегда по 69 больных

и откуда вы только цифры берете

24.06 - +77
25.06 - +78
26.06 - +76
27.06 - +77
28,06 - +78
29.06 - +78
30.06 - +76
1.07 - +74

21.07.2020 11:46
Итальянец

21.07.2020 10:39
АБОРИГЕН

Приветствую! Я так понимаю, вы разместили фото великого немца, поднявшего Германию из руин, куда она была ввергнута собственным народом, поддавшемуся мракобесию, реваншизму и величию 1000 летней истории.

21.07.2020 11:53
АБОРИГЕН

21.07.2020 11:46
Итальянец

Так точно! Это человек с которого должен брать пример каждый президент и премьер-министр.

21.07.2020 11:56
- гость -

21.07.2020 11:32
доктор Мы думали вас Попов изловил и строго наказал. Как вы на него плетень то навели, имидж ему опустили, таким людям в нашей стране трудно жить.

21.07.2020 12:23
- гость -

21.07.2020 11:32
доктор
да просто перестали тесты делать . Даже нам , врачам , после контакта - стали отказывать , потому что денег нет. ну во всяком случае у нас в больнице так.

Как-то сомнительно...

21.07.2020 12:27
- гость -

и откуда вы только цифры берете
24.06 - +77
25.06 - +78
26.06 - +76
27.06 - +77
28,06 - +78
29.06 - +78
30.06 - +76
1.07 - +74
-----------------
Конец июня, а начало и середина? Было и 65,68,69,71 и 73. Потом скачек в 2 раза после 1 июля. Чудес не бывает.

21.07.2020 12:40
- гость -

К 1 сентября давайте завязывать

21.07.2020 12:46
Неравнодушный

Уважаемый Минздрав, когда будете запрашивать помощь в Москве? Такой кошмар с тестами, с проблемой пройти КТ в Диагностическом! В госпиталях нехватка медперсонала, спецодежды для них, в частности говорю о горбольнице №12. Пора уже бить в колокола! Не ждите когда половина края вымрет! На самом деле все серьезно!

21.07.2020 12:48
- гость -


- гость -
Ужасно!!!
Послабления сделали своё дело!
Туристы всё едут и едут! Такого наплыва не было никогда! У нас в основном с других регионов. Заходишь в магазин,то там,то тут кашляют. А потом говорят,бессимптомных стало меньше....

Какие туристы в барнауле,вы о чем?Туристы едут в горный,а не в новоалтайск и прочие дыры мира!В краснодарском крае полно туристов,но выявленных в разы меньше и масок ноль.

21.07.2020 12:49
гость


- гость -
К 1 сентября давайте завязывать

Там начнут следующий штамм гриппа пиарить, не надейтесь , что наиграются в пандемию.

21.07.2020 13:01
- гость -


21.07.2020 11:32
доктор
У меня подрабатывает фельдшер, работающий на скорой. Каждую смену больных возит и говорит, что постоянно тесты делают. Недавно простыл. Сразу изоировали и пока два анализа отрицательных не сдал - не выпускали. А тесты ограничили лишь потому, что лаборатории не успевают. Не нужно волну поднимать . Навальненка видно сразу, будб он доктором или нищим пенсионером.

21.07.2020 13:07
- гость -


21.07.2020 13:01
- гость -

Ты определись тесты ограничили или нет. А то то постоянно делают, то ограничили.

21.07.2020 13:10
- гость -

21.07.2020 12:46
Неравнодушный
Не ждите когда половина края вымрет

Да краю уже и так борода пришла. На каждых 1000 родившихся умирает 1500.
Плюс сколько уезжает.

21.07.2020 13:10
- гость -

21.07.2020 12:48
- гость -

Какие туристы в Барнауле,вы о чем?Туристы едут в горный,а не в новоалтайск и прочие дыры мира!В краснодарском крае полно туристов,но выявленных в разы меньше и масок ноль.

На Белом озере яблоку негде упасть,на Колыванском озере(Саввушка)-такая же картина! Туристы едут не из соседних деревень! Едут из Барнаула,из других регионов.Все заходят в музеи,кафе, магазины.
Барнаульцы тоже едут в Горный.Этакая каша мала из туристов!Одни туда ,другие сюда. Актёры многие выставляли фотки в Барнауле(ехали отдыхать в Горный Алтай).

21.07.2020 13:11
гость

Идем на спад?

А если опять начать тестировать до 60 лет?

21.07.2020 13:12
гость

Идем на спад?

А если запретить тестировать до 70 лет, спад будет бешеный

21.07.2020 13:18
- гость -

Ну а Попов то ничего сказать не хочет? Если доктор наврал, то это фейк, наказать можно. Или делает вид что ничего не знает? Он на работу то ходит? кто может видел его

21.07.2020 13:19
- гость -

21.07.2020 13:01
- гость -

У меня подрабатывает фельдшер, работающий на скорой. Каждую смену больных возит и говорит, что постоянно тесты делают. Недавно простыл. Сразу изоировали и пока два анализа отрицательных не сдал - не выпускали. А тесты ограничили лишь потому, что лаборатории не успевают. Не нужно волну поднимать . Навальненка видно сразу, будб он доктором или нищим пенсионером.
-----------------
У меня соседка с высокой температурой, с кашлем так и не добилась тестов. Обнаружилось, что их крайне неохотно делают, причем поликлиника кивает на скорую, а скорая на поликлинику.
У вашего фельтшера спросите, кто и при каких обстоятельствах все-таки делает тесты простым пациентам. Кому они положены и в каком состоянии надо быть, чтобы их добиться.

21.07.2020 13:31
- гость -

Врач должен лечить, учитель учить,строитель строить,пекарь...

Почему жителей края стараются постоянно в чем-то укорить: не носят маски, местные жители едят много жирной пищи и мало занимаются спортом... Почему нет ответственных за всё происходящее? Сравнительно небольшой по численности регион, с удалёнными селами, девственной природой ,целебными травами и уникальным алтайским мёдом - и на 21 месте в России по заболеваниям коронавирусом среди 85 ! Ведь есть же причина!!!

Народ надо уважать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Золотое правило нравственности — «Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе» — один из универсальный законов в межличностных отношениях,золотое правило жизни.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
13:31
Алтайский суд разрешил распродажу имущества виноградаря Вагнера за долги в миллиард 0
13:17
Сергей Фургал обратился к жителям Хабаровского края после своей отставки 4
13:15
"Не одно ребро болит": на Алтае во время COVID утонуло рекордное количество человек 3
13:05
Пожарные ликвидировали открытое горение свалки в алтайском городе-курорте 0
12:53
Более 44 миллионов рублей получили алтайские семьи для подготовки детей к школе 1
12:42
В Горном Алтае из-за туристов приостановят ремонт Чуйского тракта 4
12:30
Стала известна предварительная причина пожара на барнаульской фабрике "Спичка" 13
12:19
На Алтае подросток взял машину родителей, устроил погоню и вылетел с дороги 3
12:05
Виктор Ширнин покидает пост председателя Алтайского краевого суда 1
11:52
9 тысяч пожаров произошло в Алтайском крае с начала года 0
11:39
На барнаульском "Арбате" неизвестные уронили статую медведя 21
11:27
Автомобиль перевернулся после столкновения на перекрестке в Барнауле. Видео 9
11:15
Серьезный пожар в Барнауле оставил без крыши над головой 19 человек 4
11:01
Более 450 миллионов рублей направили на обновление дорог в Бийске и его пригороде 1
10:46
Следователи проверят информацию о вырубке леса под коттеджи в Барнауле 20
10:33
Идем на спад? 185 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 38
10:28
В Республике Алтай зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом 0
10:17
Новосибирск откроет международное авиасообщение одним из первых в России 2
10:04
Не время экономить. Как сделать воздух в офисе или кафе безопасным для посетителей 0
09:55
В Алтайском крае украли молоко на 26 миллионов рублей 7
09:42
Клип группы Little Big стал рекордсменом по числу просмотров на канале Евровидения 3
09:29
Кальянная, сауна, кафе. В Барнауле нашли нарушителей губернаторского указа 3
09:20
В Алтайском крае подготовили масштабную программу к юбилею Германа Титова 3
09:08
У всех добровольцев, получивших вакцину от коронавируса, выработался иммунитет 2
08:55
Барнаульцев напугали необычные яркие вспышки в ночном небе 13
08:46
Застройщиков обяжут высчитывать реальный срок службы жилых домов 11
08:34
Дефицит, которого нет. Эксперты опровергли слухи о распроданных долевках в Барнауле 6
08:20
Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей идеальной фигуры 14
08:03
Экономист оценила влияние кризиса на Алтайский край 8
07:59
"Умные" счетчики. Когда их начнут устанавливать барнаульцам и за чей счет
Свои обращения можете оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью
07:50
Здесь вам не колония: как Дальний Восток отстаивает перед Москвой право на свободу 26
07:34
День Казанской иконы Божией Матери. Как отмечают и почему в этот день радуются дождю 0
07:17
Кадыров ответил Госдепу на внесение в черный список 8
07:02
Кладбище домашних животных планируют создать в Барнауле 16
06:47
"Выживают как могут". Киркоров рассказал о подработках артистов в пандемию 14
06:32
Что приготовить из кабачков, чтобы понравилось даже тем, кто их не любит 3
06:20
Народные приметы. Что нужно сделать 21 июля, чтобы привлечь удачу и вылечить спину 0
06:01
Дожди, грозы и шквалистый ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 21 июля 0
23:52
Такой день. Отключения воды в Барнауле и прорыв трубопровода на парковке 0
23:36
Сильный пожар на деревоперерабатывающем предприятии произошел в Рубцовске 0
23:15
Путин подписал закон о присяге для сотрудников Росгвардии 6
22:53
Два барнаульца до смерти избили женщину ради спиртного 6
22:36
Судебные приставы на неделю закрыли спорткомплекс в Барнауле 2
22:17
В Италии рассказали, какой будет вторая волна коронавируса 1
21:53
В Барнауле проверили соблюдение санитарных норм в магазинах и кафе 3
21:34
Названа причина смерти телеведущего Александра Беляева 2
21:09
Грозы, ливни, ветер и град. В Алтайском крае передали штормпрогноз 0
20:53
Число тяжелобольных коронавирусом пациентов растет в Алтайском крае 3
20:33
Участок дороги в Алтайском крае перекроют 21 июля из-за военных колонн 0
20:08
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.