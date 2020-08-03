Настоящие цзяоцзы. Где в Барнауле попробовать китайские пельмени

В Барнауле есть места, где готовят китайские пельмени – цзяоцзы. Они отличаются от наших формой, начинкой и вкусом. Блюдо придется по душе любителям азиатской кухни. Одно из таких мест в городе – это ресторан "Чи Фань". Там пельмени готовят по древнему традиционному рецепту под руководством шеф-повара из Китая.
Попробовать экзотическое блюдо можно не только в ресторане, но и дома. Цзяоцзы, приготовленные в "Чи Фане", продаются в магазинах в виде полуфабрикатов. Сварить их самостоятельно не сложнее, чем привычные русские пельмени.
Формой цзяоцзы напоминают вареники. Начинка может быть разная, но в ней обязательно должно быть не только мясо, но и овощи. Часто в такие пельмени добавляют свинину, капусту, имбирь, соевый соус, лук. Некоторые повара также заправляют начинку кунжутным маслом и чесноком. Тесто для пельменей замешивают самое простое: мука, вода, немного соли. Его тонко раскатывают: начинка почти просвечивает. Совсем недавно в "Чи Фане" начали расширять ассортимент и добавили в свою линейку цзяоцзы с говядиной.
Адреса магазинов, где можно приобрести китайские пельмени от ресторана "Чи Фань":
- ул. Энтузиастов, 20а, "Колбасные изделия"
- ул. Северо-Западная, 27б, "Продукты"
- ул. Просторная, 326, "Запад"
- пр. Красноармейский, 59а, "Брюкке"
- ул. Юрина, 303, "Ласточка"
- ул. Титова, 23, "Ласточка"
- пр. Ленина, 175, "Продукты"
- пр. Ленина, 146а, "7 дней"
- ул. Островского, 44, "7 дней"
- Змеиногорский тракт, 104/п, "Эделькрафт"
- ул. Максима Горького, 38а, "Гастрономия"
- ул. Взлетная, 36, Пельменный дворик, магазин -пельменная.
Доставка китайских пельменей от ресторана "Чи Фань"
Тел.: 8-905-081-4450
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