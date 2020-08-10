В Барнауле автомобиль протаранил сразу три машины

Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле утром 10 августа на улице Советской Армии, в районе военкомата, произошло ДТП. Водитель протаранил три автомобиля, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
По словам очевидца, виновник столкновения был нетрезв. Информации о пострадавших нет.
Как ранее сообщил amic.ru, вечером 9 августа на Змеиногорском тракте в краевой столице автомобиль под управлением 33-летней женщины сбил ребенка. Рядом с местом происшествия находится знак "Пешеходный переход", однако на фото разметки не видно.
Позднее стало известно, что пострадавшая выжила и с различными травмами госпитализирована в больницу.
Комментарии
Мусара фильмокрутами стали, бабло рубят по камерам только
Но к сожалению камера пьяного не чюет
Он же пьяный. Дайте ему медаль.
Так водитель не при чем, это машина так сделала