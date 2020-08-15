89 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

Еще 89 человек в Алтайском крае заразились коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19. Общее число зараженных с начала эпидемии в крае достигло 10 534 человек.
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 51, Бийск – 7, Славгород – 6, Первомайский район – 5, Новоалтайск – 4, ЗАТО Сибирский – 3, Рубцовск , Тальменский, Благовещенский, Волчихинский районы – по 2, Зональный, Локтевский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Топчихинский районы – по одному.
Кроме того, за сутки скончались еще шесть пациентов с подтвержденным коронавирусом. Таким образом, на 15 августа насчитывается 275 летальных исходов. От коронавирусной инфекции скончалось 109 человек, иные причины смерти – у 162 пациентов. На экспертизе находятся четыре случая.
Как уже писал amic.ru, министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что в регионе наблюдается снижение количества госпитализаций. Однако растет процент тяжелых пациентов. Из-за увеличения числа тяжелобольных нагрузка на медиков практически не снижается.
Комментарии
По статистике смертности можно понять масштабы вранья.
Если бы тестировали до 65 лет, то надо было бы эту цифру умножать на 5 или на 10?
На 10. И это самое малое.
У белорусов спросите-они делят на 10