Число зараженных COVID-19 на Алтае снижается, но тяжелых пациентов становится больше

В Алтайском крае наблюдается значительное снижение уровня госпитализации зараженных коронавирусом. Об этом в ходе онлайн-брифинга 10 августа рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
"Мы видим снижение госпитализации, снижение количества больных коронавирусом в госпиталях, что сказывается на интенсивности работы медиков. Однако у нас достаточно высокий процент тяжелых пациентов. При снижении общего количества больных удельный вес тяжелых будет расти", – объяснил Попов.
По его словам, хоть пациентов и становится меньше, нагрузка на медиков все же наблюдается. Это происходит за счет увеличение числа тяжелобольных.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 95 жителей Алтайского края. Общее число зараженных в регионе теперь составляет 10 094 человека. При этом тяжелое течение болезни наблюдается у 108 пациентов, 32 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Комментарии
А раньше госпитализировать, не доводить до пневмонии дера людей дома не пробывали, медики долбаные, ни мазок ни госпи ализации пока не начнут задыхаться, статистику соблюдают
Это происходит за счет увеличение числа тяжелобольных.
А откуда берутся тяжелобольные? Очень просто - народ у нас не начинает лечиться, пока ковид не поставят! Остальные же вирусные инфекции САМИ ПРОХОДЯТ, можно и дома не сидеть, а ходить на работу.А вот если ковид - это да, это серьезно, и дома сидеть начинают и лечиться. Только время уже упущено!
10.08.2020 19:14
гость
Да, сколько уже таких историй... В больницу обращаются, им лечение выписывают, а они не лечатся, бегают тестов добиваются. А потом поздно становится лечиться самостоятельно, только в больницу
Этот хмырь не сказал, сколько людей угробил без плановой медпомощи?
да потому что тесты не делают, в больницу не кладут, пока помирать не начнут
Для чего устраивать бурю в стакане, почему бы не написать, сколько тестов проводят ежедневно. Написали информацию про заболевших, ниже-проведено столько-то тестов. Всё! Народ прочитал и успокоился.
Есть очень мудрое высказывание Генри Луиса Менкена :„Короли создаются не королями, а народом.“