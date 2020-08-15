Такой день. Ключи для дольщиков в Барнауле и благоустройство "Изумрудного"

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 15 августа. Без коронавируса.
Дольщикам долгостроя, купившим квартиры во второй блок-секции многоквартирного дома № 291 на Павловском тракте в Барнауле, начали выдавать ключи. Госинспекция проверила жилую часть здания и пришла к выводу, что она соответствует требованиям и нормам, закрепленным в законодательстве.
Глава Барнаула Вячеслав Франк лично убедился, что стартовали работы по благоустройству парка "Изумрудного" и сквера на пересечении улиц Ускова – Взлетная. Он выразил благодарность губернатору Виктору Томенко за прием парка на баланс региона и выделение на его благоустройство большей суммы, чем предусматривалось изначально.
Следователи завершили расследование уголовного дела против 31-летней жительницы одного из сел Целинного района, где в самодельном бассейне из покрышки от тракторного колеса утонул ребенок. Многодетной матери предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Ей грозит до двух лет лишения свободы.
Депутаты Госдумы от Алтайского края отчитались о доходах за 2019 год. Наибольший доход получил единоросс Александр Прокопьев. В 2019 году его заработок составил 96,883 млн рублей (83,002 млн – годом ранее).
Жительница Барнаула при поддержке районной прокуратуры через суд добилась компенсации за падение малолетнего сына. Ребенок поскользнулся рядом с домом, из-за чего упал и ударился затылком. Судья постановил взыскать с управляющей компании компенсацию морального вреда в пользу истца и штраф.
После масштабной модернизации возобновил работу единственный цементный завод в Алтайском крае. В 2020 году планируется выпуск 60 тысяч тонн цемента, а в 2021-м – 300 тысяч тонн. В планах значится и расширение штата до 500 сотрудников. Уже сейчас открыто 60 вакансий.
Режиссер Кирилл Скобелин опубликовал короткометражный художественный фильм "Молоко", который сняли в Алтайском крае. Его продолжительность составила почти 30 минут. Главный герой картины, роль которого играет Артем Карпешин, одержим идеей создания собственного бизнеса по производству женского молока.
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