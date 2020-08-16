Такой день. Господдержка авиарейсов в Барнаул и уголовное дело о невыплате зарплаты

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 16 августа. Без коронавируса.
Авиарейсы в Алтайский край попали в список маршрутов, которые получат дополнительную господдержку из федерального бюджета. Согласно приложению к документу, в программу включены сразу четыре маршрута в Барнаул и два – в Белокуриху.
В Алтайском крае мужчина с тремя сыновьями предотвратил лесной пожар. С помощью трактора глава семейства перекопал траву вдоль кромки чащи, а когда техника загорелась – место отца занял младший сын.
Прокуратуре Алтайского края удалось добиться выплаты зарплат работникам филиала Новосибирского мелькомбината в Бийске – предприятие задолжало заработную плату 84 сотрудникам общей суммой свыше 3,8 млн рублей. Следствие возбудило уголовное дело по статье "Частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев".
В Барнауле на перекресте улиц 42-й Краснознаменной Бригады и Антона Петрова столкнулись иномарка и "Волга". После удара Toyota вылетела на тротуар, а отечественный автомобиль протаранил металлическое ограждение.
Комментарии