За минувшие сутки в регионе не умер ни один пациент с коронавирусом. Врачи из барнаульского ковидного госпиталя сыграли свадьбу, а в России выпустили вакцину от COVID-19. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 10623 инфицированных, среди них 935 детей.
Еще 46 заболевших зарегистрировали в Барнауле, 9 – в Рубцовске, по 4 – в Славгороде и Благовещенском районе, по 3 – в Михайловском районе и Новоалтайске.
Из больниц уже выписали 8922 выздоровевших, прием 36 из них за последние 24 часа.
На лечении в госпиталях и на дому сейчас пребывают 1426 пациентов.
За прошедшие сутки смертельных случаев среди зараженных не зарегистрировано. А всего за время пандемии скончались 275 человек. Но только у 109 причиной смерти стала коронавирусная инфекция.
Два врача-ординатора, которые работали в ковидном госпитале в Барнауле, сыграли свадьбу.
Виктор и Айнура начали дружить еще в университете. Но предложение мужчина сделал именно после работы в "красной зоне". По его словам, именно благодаря "проверке на передовой", молодожены поняли, что сделали правильный выбор.
Из-за ограничений по коронавирусу присутствовать на торжественной церемонии разрешили только родителям. Но у дверей ЗАГСа молодоженов поздравил председатель АКЗС Александр Романенко. Он поблагодарил их за работу в "красной зоне" и за решение после окончания ординатуры переехать в Славгород, где специалисты будут "поднимать здравоохранение на первичном уровне".
В России выпустили первую партию вакцины от коронавирусной инфекции.
Производством занимается Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи. Произвести необходимый для вакцинации россиян объем планируют за 9-12 месяцев.
Подробнее о вакцине можно прочитать здесь.
22 и 23 августа команды встретятся в Барнауле в 17 и 12 часов соответственно, 29 и 30 августа – в Новокузнецке.
Игры планируют показать в прямом эфире на официальном YouTube-канале хоккейного клуба "Динамо-Алтай".
За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом.
"Диагноз подтвердился у шести жителей Турочакского района, в том числе у троих детей; у четырех жителей города Горно-Алтайска, в том числе у одного ребенка; у трех жителей Майминского района; у жительницы Чемальского района и у ребенка в Усть-Коксинском районе", – сообщили в оперштабе.
Всего в регионе 1833 инфицированных COVID-19. За весь период пандемии из больниц выписали 1585 человек.
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Об ограничениях и возможностях
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно;
- второй этап снятия ограничений: что разрешили в августе;
- масочный режим в Алтайском крае ужесточили: как и зачем;
- могут ли выгнать из магазина и автобуса, если нет маски;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка;
- нужно ли ребенку сдавать тест на COVID-19 для детского сада.
О работе
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом 2020;
- кому можно выезжать из России и когда разрешат отдых за рубежом;
- отдых на Алтае: куда уже можно поехать и что с ценами.
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