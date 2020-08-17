Правительство планирует продлить надбавки врачам, работающим с больными COVID-19

Правительство РФ планирует продлить стимулирующие выплаты медработникам, борющимся с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.
Глава правительства посетил областной онкологический диспансер в Магадане, где встретился с работниками больницы.
"Мы доложим президенту Владимиру Путину соответствующие предложения о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными. И уверен, что их поддержат", – сказал Мишустин медработникам.
По словам премьера, региональные надбавки медикам продлят до декабря.
Напомним, что ранее президент Владимир Путин поручил сохранить введенные в апреле надбавки для врачей, работающих с больными COVID-19, до конца лета. Как уже сообщал amic.ru, в августе Алтайский край на эти цели получил почти 200 млн рублей.
Комментарии
Ну значит до декабря ковидобесие будет продолжаться (( упускать холявные деньги минздрав не будет
Нет призовых, нет ковида
А остальные не люди, закройте тогда остальные, почему за копейки должны работать
у 13.13 и 13.26 с головой что-то не то
17.08.2020 13:33
гость
А у вас то? Другой-то медицины сейчас нет.
Другой-то медицины сейчас нет.
Да,есть все, что надо. Ищи и обрящешь
тем кто тут кнопки топчет про какие то призовые - точно не будет надбавок.
вот жаба и душит.
п.с.
кроме надбавок еще и пенсинный стаж подбрасывают.
и пусть платят, пусть стаж подбрасывают, жизни спасают, лучше , чем чиновников кормить
13.13 и 13.26 +100500