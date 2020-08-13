Алтайский край получил почти 200 млн рублей на выплаты врачам

Алтайский край получил 198,93 миллиона рублей на дополнительные стимулирующие выплаты для медицинских работников. Средства выделены из резервного фонда Российской Федерации.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а контроль за его исполнением поручили Министерству здравоохранения России.
Финансовую поддержку получают медики за дополнительную нагрузку и особые условия труда из-за оказания помощи больным COVID-2019. Сумма назначаемой выплаты зависит от квалификации работника.
Всего в России на эти цели выделили около девяти миллиардов рублей. Почти 920 миллионов получили регионы СФО, пишет официальный сайт Алтайского края.
Комментарии
Ага, выплаты, насмешили! Главное в новостях про это написать...красивые цифры))) Стоматологам в государственных клиниках работающим всю пандемию на 15 % снизили зарплату!
Откройте плановую медпомощь, хватит издеваться