В Бийске сгорел автомобиль из-за пролитого бензина

Фото: "Инцидент Бийск"
Возгорание автомобиля случилось 29 августа в Бийске на улице Ленинградской, сообщили очевидцы в социальных сетях.
В паблике "Инцидент Бийск" в соцсети "ВКонтакте" местный житель рассказал, что причиной пожара стал пролитый из канистры бензин. По его словам, один из находившихся рядом людей получил ожоги ног.
На кадрах с места происшествия видно, что машина выгорела практически полностью. Очевидец утверждает, что владелец успел вытащить из салона документы.
Момент тушения автомобиля попал на видео. Пожарным удалось полностью ликвидировать горение в течение двух минут.
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