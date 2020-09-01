Серьезное ДТП произошло на Змеиногорском тракте в Барнауле

Напротив Детского неврологического диспансера на Змеиногорском тракте произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
Автомобиль одного из участников аварии выбросило на трамвайные пути. Движение вагонов заблокировано. Еще один автомобиль перекрыл часть дороги. Собирается большая пробка. Горожанам рекомендуют искать пути объезда.
По словам очевидцев, в результате аварии есть пострадавший. Подробности происшествия уточняются.
Ранее amic.ru писал о массовом ДТП с участием пассажирского автобуса в поселке Октябрьском. Машины перекрыли проезжую часть, на месте работали сотрудники ГИБДД.
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