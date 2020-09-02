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Такой день. Крупный пожар в центре Барнаула и смертельное ДТП во время погони

, ИА "Амител"
Главные новости региона за 2 сентября
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 1 сентября. Без коронавируса.

Пожар произошел в деревянном доме в центре Барнаула. Загорелось заброшенное здание по адресу Пролетарская, 81. 

О домах новых. Мэрия Барнаула продолжает контролировать достройку многоэтажки на проспекте Ленина, 195а. Представитель застройщика заявил, что компания планирует подготовить объект к сдаче до конца осени 2020 года.

В пятницу в Алтайском крае серьезно испортится погода. По краю синоптики обещают +15...+20 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, местами по востоку сильные дожди, грозы, град. Ветер западный, 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с.

Смертельное ДТП произошло на трассе в Алтайском крае. По словам свидетелей, водитель автомобиля ВАЗ-2114 уходил от погони, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с УАЗом.

Прогулочный теплоход "прошелся" по улицам Барнаула. Очевидцы сняли его на видео. 

Барнаульские архитекторы разрешили построить дом молитвы на ул. Энтузиастов, 71. Его заказала религиозная организация "Церковь евангельских христиан-баптистов "Единство".

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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