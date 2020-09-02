В еще одной алтайской больнице выявили вспышку COVID-19. Из-за пандемии Шукшинский фестиваль проходит в новом формате, а владельцы фитнес-клубов и спортзалов массово выставили свои объекты на продажу. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Из низ 33 – в Барнауле. Теперь в регионе 11844 инфицированных, среди них 966 детей.
Коронавирусом переболели уже 10582 жителя региона. На лечении сейчас находятся 913 пациентов. Тяжелое течение болезни наблюдается у 116 заболевших. Из них 30 подключены к аппаратам ИВЛ.
Также за сутки в крае скончались еще пять пациентов с COVID-19. Количество летальных исходов достигло 349. Но коронавирус стал причиной смерти только у 129 пациентов.
В центральной горбольнице Бийска среди персонала произошла вспышка коронавируса. Информацию подтвердили в Минздраве Алтайского края.
Всего выявлено 24 случая заболевания. Но все это среди медперсонала. Часть пациентов прошла тесты, у всех результат отрицательный.
Информация о возможной вспышке COVID-19 появилась 31 августа. Тогда сообщалось, что, предположительно, заразились около двух десятков медиков. Из-за этого закрыли стационар.
Владельцы небольших барнаульских фитнес-клубов, тренажерных залов, спортивных центров продают свои объекты. На Avito появилось около десятка таких объявлений. Но на самом деле подобных ситуаций в разы больше, заверили бизнесмены.
Всему виной – коронавирус. Предприниматели говорят, что не смогли пережить пандемию, накопили огромные долги, не смогли вернуть своих тренеров после разрешения открыться, так как те уже нашли другую работу. Кто-то из-за пандемии решил уйти в другую сферу бизнеса, и спорт-индустрия стала неинтересной.
Открыться-то спортзалам разрешили, а людей туда ходит немного. Владелец сети тренажерных залов "Рельеф" Алексей Меркулов рассказал, что сейчас спортивные клубы загружены лишь на четверть. Несмотря на то, что залы работают более трех недель, сеть не может справиться даже с текущими платежами.
Подробнее о том, что переживает фитнес-индустрия Барнаула – читайте в материале amic.ru.
Согласно статистике за семь месяцев года, ИПП в регионе немного снизился по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 99,6%.
Вячеслав Химочка списал это на экономические последствия ковида.
В "минус" сработали транспортное машиностроение, легкая промышленность (особенно заметно просел выпуск одежды), энергетика (из-за теплой зимы).
Более удачно в этот отрезок сработали такие сферы, как добыча полезных ископаемых, водоснабжение, организации сбора и утилизации отходов, а также обрабатывающие производства.
Министр заметил, что производственные цепочки, нарушенные весной, постепенно восстанавливаются.
В 2020 году Шукшинский кинофестиваль в Барнауле пройдет с 2 по 5 сентября. Но из-за коронавируса его проведут в необычном формате: фильмы покажут под открытым небом, а жюри будет работать дистанционно.
Однако наш земляк, режиссер, сценарист Евгений Бедарев планирует приехать на Алтай во время проведения кинофестиваля.
Посмотреть фильмы можно на трех открытых площадках: в парке "Барнаульская крепость", парке спорта Алексея Смертина и ГМИЛИКА. Посетить мероприятие можно по бесплатным пригласительным, которые будут выдавать на входе. Максимальное число зрителей – 50 человек. Всех просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
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Об ограничениях и возможностях
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно;
- второй этап снятия ограничений: что разрешили в августе;
- масочный режим в Алтайском крае ужесточили: как и зачем;
- могут ли выгнать из магазина и автобуса, если нет маски;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка;
- нужно ли ребенку сдавать тест на COVID-19 для детского сада;
- как будут учиться школьники Алтайского края в новом учебном году;
- развенчиваем мифы об учебном году в алтайских школах во время пандемии;
- что нового в учебном году ждет студентов алтайских вузов.
О работе
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
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