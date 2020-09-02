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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 157

, ИА "Амител"
Коротко о главном за 2 сентября
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В еще одной алтайской больнице выявили вспышку COVID-19. Из-за пандемии Шукшинский фестиваль проходит в новом формате, а владельцы фитнес-клубов и спортзалов массово выставили свои объекты на продажу. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае 2 сентября?

63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Из низ 33 – в Барнауле. Теперь в регионе 11844 инфицированных, среди них 966 детей.

Коронавирусом переболели уже 10582 жителя региона. На лечении сейчас находятся 913 пациентов. Тяжелое течение болезни наблюдается у 116 заболевших. Из них 30 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки в крае скончались еще пять пациентов с COVID-19. Количество летальных исходов достигло 349. Но коронавирус стал причиной смерти только у 129 пациентов.

2
Вспышка в больнице

В центральной горбольнице Бийска среди персонала произошла вспышка коронавируса. Информацию подтвердили в Минздраве Алтайского края.

Всего выявлено 24 случая заболевания. Но все это среди медперсонала. Часть пациентов прошла тесты, у всех результат отрицательный.

Информация о возможной вспышке COVID-19 появилась 31 августа. Тогда сообщалось, что, предположительно, заразились около двух десятков медиков. Из-за этого закрыли стационар.

3
Спорт-индустрия плохо пережила пандемию

Владельцы небольших барнаульских фитнес-клубов, тренажерных залов, спортивных центров продают свои объекты. На Avito появилось около десятка таких объявлений. Но на самом деле подобных ситуаций в разы больше, заверили бизнесмены.

Всему виной – коронавирус. Предприниматели говорят, что не смогли пережить пандемию, накопили огромные долги, не смогли вернуть своих тренеров после разрешения открыться, так как те уже нашли другую работу. Кто-то из-за пандемии решил уйти в другую сферу бизнеса, и спорт-индустрия стала неинтересной.

Открыться-то спортзалам разрешили, а людей туда ходит немного. Владелец сети тренажерных залов "Рельеф" Алексей Меркулов рассказал, что сейчас спортивные клубы загружены лишь на четверть. Несмотря на то, что залы работают более трех недель, сеть не может справиться даже с текущими платежами.

Подробнее о том, что переживает фитнес-индустрия Барнаула – читайте в материале amic.ru.

4
ИПП не вырастет
Индекс промпроизводства (ИПП) в Алтайском крае по итогам 2020 года останется на уровне прошлого года, считает министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

Согласно статистике за семь месяцев года, ИПП в регионе немного снизился по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 99,6%.

Вячеслав Химочка списал это на экономические последствия ковида.

В "минус" сработали транспортное машиностроение, легкая промышленность (особенно заметно просел выпуск одежды), энергетика (из-за теплой зимы).

Более удачно в этот отрезок сработали такие сферы, как добыча полезных ископаемых, водоснабжение, организации сбора и утилизации отходов, а также обрабатывающие производства.

Министр заметил, что производственные цепочки, нарушенные весной, постепенно восстанавливаются.

5
Шукшинский фестиваль без "красной дорожки"

В 2020 году Шукшинский кинофестиваль в Барнауле пройдет с 2 по 5 сентября. Но из-за коронавируса его проведут в необычном формате: фильмы покажут под открытым небом, а жюри будет работать дистанционно. 

Однако наш земляк, режиссер, сценарист Евгений Бедарев планирует приехать на Алтай во время проведения кинофестиваля.

Посмотреть фильмы можно на трех открытых площадках: в парке "Барнаульская крепость", парке спорта Алексея Смертина и ГМИЛИКА. Посетить мероприятие можно по бесплатным пригласительным, которые будут выдавать на входе. Максимальное число зрителей – 50 человек. Всех просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

6
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О детях и учебе

О работе

О профилактике

Что еще почитать и посмотреть 2 сентября:

  • Выборы 13 сентября 2020 года. Кого будем выбирать в Алтайском крае?
  • Мусоросортировочный комплекс строят на юге Алтайского края
  • Храм христиан-баптистов построят в Барнауле рядом с торговым центром
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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