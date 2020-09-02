Долгострой на Ленина, 195а планируют подготовить к сдаче к концу осени

Администрация Барнаула продолжает контролировать достройку дома на проспекте Ленина, 195а, сообщает пресс-центр мэрии.
Сегодня заместитель главы города по градостроительным и земельным отношениям Максим Полежаев провел рабочую встречу с первым замглавы ООО "Монтажная компания "ПР-холдинг" Евгением Клейнатовским.
Напомним, что здание возводят по договорам долевого участия с 2015 года, однако срок сдачи жилья неоднократно переносили. Дело дошло до того, что 26 июня 2020 года у застройщика истек срок разрешения на строительство, однако позднее Клейнатовский заявил, что оно уже продлено.
Полежаев сообщил, что в СМИ и соцсетях появилась информация об отсутствии работ на объекте и попросил представителя компании прояснить ситуацию. Клейнатовский объяснил, что работы на объекте идут, однако недостаточными темпами из-за проблем с финансированием. По его словам, сейчас ведется установка лифтов, устройство парковки и благоустройство территории, а в ближайшее время начнется установка недостающих окон.
Представитель застройщика заявил, что компания планирует подготовить объект к сдаче до конца осени 2020 года. Полежаев, в свою очередь, поручил застройщику в ближайшее время представить подробный график работ с обозначенными сроками.
Комментарии
тоже мне долгострой, вот на Ленина 122б уже сколько времени стоит недоразумение и хоть бы что, снесли бы уже давно и сквер сделали