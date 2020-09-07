Ефремов рассказал, какого приговора ждет

Обвиняемый в смертельном ДТП российский актер Михаил Ефремов считает, что его отправят в колонию на восемь лет. Об этом артист сказал в разговоре со своим адвокатом Эльманом Пашаевым перед выступлением с последним словом в суде, сообщает телеканал НТВ.

"Ну, сколько вы думаете? Я думаю, что восемь", – сказал Ефремов юристу.

При этом Пашаев выразил мнение, что артиста приговорят к пяти-шести годам лишения свободы.

Напомним, вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого затем скончался в больнице.

Во время судебного слушания 5 августа актер не признал вины в аварии, утверждая, что ничего не помнит. 21 августа Ефремов также выразил уверенность, что в момент инцидента не находился за рулем своего авто.

Однако 3 сентября перед началом прений в суде Михаил Ефремов все же признал свою вину в резонансном ДТП. Тогда же гособвинение запросило для актера 11 лет колонии. 8 сентября суд огласит приговор актеру.