"Народ продолжает спать зомбированным сном". Алтайский депутат ушел в отставку

Депутат Шебалинского райсовета Республики Алтай Евгений Соколов заявил о сложении своих полномочий. Это произошло из-за результатов выборов, которые состоялись в единый день голосования 13 сентября. По предварительным данным, на довыборах в райсовет по округу № 3 победил учитель физкультуры из Улус-Черги Сергей Подосенов, а по округу № 6 – главврач райбольницы Виктор Убайчин. Обоих выдвигала "Единая Россия".

По словам Соколова, он "не достучался до земляков".

"Да, есть фактор шулерской избирательной процедуры, есть административные рычаги, есть трусливые бюджетники. Но самое главное – это наш изумительный народ. Большинство людей просто равнодушны. В обоих округах прошли единороссовцы. А это значит, что позиции партии чиновников и олигархов в районе усилились. И если раньше райсовет был в моем понимании болотом... то теперь это стало абсолютным болотом… Находиться в этом составе райсовета более нет никакого смысла. Для меня эта власть считается антинародной. Сидеть впустую и протирать штаны, притворяясь законодателем муниципального уровня, не собираюсь", – написал Соколов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что на выборах в Думу Славгорода секретарь городского отделения "Единой России" Ольга Токмакова набрала лишь 67 голосов.