93 человека заболели COVID-19 в Алтайском крае

У 93 человек в Алтайском крае выявили COVID-19 за последние сутки. Об этом сообщают в оперативном штабе региона по ситуации с коронавирусом. Общее число инфицированных с начала эпидемии в регионе выросло до 13 728 человек.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 39, Бийск – 19, Целинный, Шелаболихинский районы – по 4 человека, Алтайский, Заринский, Ключевский, Кытмановский, Кулундинский, Первомайский, Троицкий районы – по 2 человека, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Благовещенский, Залесовский, Завьяловский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Крутихинский, Тальменский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.
За сутки в Алтайском крае скончались еще пятеро пациентов, у которых ранее выявили COVID-19. Количество летальных случаев в регионе достигло 477. В тяжелом состоянии находятся 208 пациентов, из них 69 подключены к аппаратам ИВЛ.
Как уже сообщал amic.ru, региональный Роспотребнадзор подготовил рекомендации по усилению контроля за соблюдением масочного режима. Следить за порядком будут сотрудники полиции и Росгвардии.
Комментарии
Каждый день + ~3-5% от предыдущего.
Больше коэффициент не позволяет?
"В тяжелом состоянии находятся 208 пациентов"
Ежедневно бьющийся рекорд?
Тем временем среди простестированных в Инвитро под 40% людей имеют антитела IgG (которые образуются через месяц после заболевания).
Заболевших не десятки в день, а многие сотни, и даже тысячи.
Население Алтайского края 2,3 млн человек. Если предположить что переболело 20%, то это по 500 тысяч человек. А не 13 тысяч, как говорит официальная статистика.
В Барнауле сегодня количество зараженных упало по сравнению со вчерашним днем. Идем на снижение? Цирк с Минздравом.
29.09.2020 13:51
- гость -
Я не опровергаю ваше утверждение о заниженных показателях, но тем не менее цифра от Инвитро, к которой вы апеллируете не верна, хотя бы по той причине что дана за 1 день. Цифра за всю историю наблюдений сильно отличается и равняется всего-лишь 11,9%
Собянин объявил двухнедельные каникулы во всех московских школах.
Молодец!
Вчера писали,что в алтайских ковидных госпиталях занято 97% коек.
Сегодня эти 3% заняли.
Сабянин мошт и молодец. а наш, . . .. прошлый раз тупил и пропадал куда то, и щас полюбому будет скрываться, прикрываясь собственной болезнью. Как зарплату получать с анших налгов - так да.....а как отрабатывать - принимать решения - дык в куты.
29.09.2020 13:56
- гость -
А в Белокурихе с месяц вообще ни одного!!! Аномалия!?
29.09.2020 13:51
- гость -
Я не опровергаю ваше утверждение о заниженных показателях, но тем не менее цифра от Инвитро, к которой вы апеллируете не верна, хотя бы по той причине что дана за 1 день. Цифра за всю историю наблюдений сильно отличается и равняется всего-лишь 11,9%
Даже 12% это больше 200000 человек в Алтайском крае) которые уже переболели. Бессмысленная статистика получается.
29.09.2020 14:05
Гость
А в Белокурихе с месяц вообще ни одного!!! Аномалия!?
Со слов знакомого белокурихинца, заболевших ОРВИ отправляют домой на изоляцию, не делая тестов. В том числе потерявших нюх. Но нет тестов - нет официальных больных. Официально по больничному - болели простым ОРВИ. А что там было на самом деле - а кто его знает?
29.09.2020 13:59
- гость -
Собянин объявил двухнедельные каникулы во всех московских школах.
Молодец!
Да давайте эти школы вообще запретим - наследие коммунистического прошлого. Ишь, что удумали, науку постигать. Неча, вон пусть в поле пашут, да бояр московских с распростертыми объятьями встречают и по кластеру катают.
29.09.2020 14:10
- гость -
Даже 12% это больше 200000 человек в Алтайском крае) которые уже переболели. Бессмысленная статистика получается.
И дополню что тесты в Инвитро отражают ситуацию месячной давности (на IgG тестируют спустя месяц и более после выздоровления). Сколько за этот месяц еще добавилось заболевших?
Вы все если такие знающие и смелые то представляйтесь. А то только анонимно балаболить.
Враньё и запугивание - информационный террор.
"Враньё и запугивание - информационный террор." нет, нет- это всего лишь бизнес. Вакцину сбывать нужно.
29.09.2020 14:27
гость
Это было бы ещё ничего, если бы было дело только в этом.
Какие маски?? Просто закройте все развлекательные центры, кинотеатры... А то собрались опять поликлиники закрывать! Оставьте людям мед. помощь!!!
"На сегодняшний день в ковидных госпиталях Алтайского края занято 2111 коек из 2168, что составляет 97% от общего числа".
Об этом в ходе онлайн-брифинга 28 сентября рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
И какая обстановка на сегодняшний день? Какие меры предприняли
Попов: "На сегодняшний день в ковидных госпиталях Алтайского края занято 2111 коек из 2168, что составляет 97% от общего числа".
Сайт Администрации АК: "На лечении находится 1064 человека: в инфекционных госпиталях - 1057 пациентов, амбулаторное лечение получают 7 человек."
(амик блокирует ссылку, это из сегодняшней информации)
Кто из них
вpeтнечаянно ошибся?
29.09.2020 14:44
- гость -
"На сегодняшний день в ковидных госпиталях Алтайского края занято 2111 коек из 2168, что составляет 97% от общего числа".
Об этом в ходе онлайн-брифинга 28 сентября рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
По их же статистике:
13728-(12187+477)=1064 больных
Даже если ни один дома не лечится, откуда еще тысяча?
Возник вопрос, а где чудо лекарство за 12000, которое недавно пиарили все сми? Между прочим говорили, что за 3 дня ковид лечит.
В Инвитро идут переболевшие или контактные, чтобы удостовериться. Поэтому по ним судить об эпидобстановке нельзя. никакого "коллективного" иммунитета нет. Ни в одной стране мира. Уже 9 месяцев идет ковид. Сейчас надо беречься и ждать вакцинирования. Другого пути нет.
Пока вакцинация будет готова, уже все переболеют.
В Инвитро идут те переболевшие,у кого есть деньги на анализ-а сколько переболело,но не знает об этом?