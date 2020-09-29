93 человека заболели COVID-19 в Алтайском крае

У 93 человек в Алтайском крае выявили COVID-19 за последние сутки. Об этом сообщают в оперативном штабе региона по ситуации с коронавирусом. Общее число инфицированных с начала эпидемии в регионе выросло до 13 728 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 39, Бийск – 19, Целинный, Шелаболихинский районы – по 4 человека, Алтайский, Заринский, Ключевский, Кытмановский, Кулундинский, Первомайский, Троицкий районы – по 2 человека, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Благовещенский, Залесовский, Завьяловский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Крутихинский, Тальменский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.

За сутки в Алтайском крае скончались еще пятеро пациентов, у которых ранее выявили COVID-19. Количество летальных случаев в регионе достигло 477. В тяжелом состоянии находятся 208 пациентов, из них 69 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как уже сообщал amic.ru, региональный Роспотребнадзор подготовил рекомендации по усилению контроля за соблюдением масочного режима. Следить за порядком будут сотрудники полиции и Росгвардии.