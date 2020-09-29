Вторник, 29 Сентябрь, 15:20

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 78,67
€ 91,48
8°


1159573 +0
Обь
109см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

93 человека заболели COVID-19 в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Еще пятеро пациентов с коронавирусом скончались
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

У 93 человек в Алтайском крае выявили COVID-19 за последние сутки. Об этом сообщают в оперативном штабе региона по ситуации с коронавирусом. Общее число инфицированных с начала эпидемии в регионе выросло до 13 728 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 39, Бийск – 19, Целинный, Шелаболихинский районы – по 4 человека, Алтайский, Заринский, Ключевский, Кытмановский, Кулундинский, Первомайский, Троицкий районы – по 2 человека, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Благовещенский, Залесовский, Завьяловский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Крутихинский, Тальменский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.

За сутки в Алтайском крае скончались еще пятеро пациентов, у которых ранее выявили COVID-19. Количество летальных случаев в регионе достигло 477. В тяжелом состоянии находятся 208 пациентов, из них 69 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как уже сообщал amic.ru, региональный Роспотребнадзор подготовил рекомендации по усилению контроля за соблюдением масочного режима. Следить за порядком будут сотрудники полиции и Росгвардии.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

29.09.2020 13:43
- гость -

Каждый день + ~3-5% от предыдущего.
Больше коэффициент не позволяет?

29.09.2020 13:44
- гость -

"В тяжелом состоянии находятся 208 пациентов"
Ежедневно бьющийся рекорд?

29.09.2020 13:51
- гость -

Тем временем среди простестированных в Инвитро под 40% людей имеют антитела IgG (которые образуются через месяц после заболевания).

Заболевших не десятки в день, а многие сотни, и даже тысячи.
Население Алтайского края 2,3 млн человек. Если предположить что переболело 20%, то это по 500 тысяч человек. А не 13 тысяч, как говорит официальная статистика.

https://i.yapx.ru/JEATu.png

29.09.2020 13:56
- гость -

В Барнауле сегодня количество зараженных упало по сравнению со вчерашним днем. Идем на снижение? Цирк с Минздравом.

29.09.2020 13:58
- гость -

29.09.2020 13:51
- гость -

Я не опровергаю ваше утверждение о заниженных показателях, но тем не менее цифра от Инвитро, к которой вы апеллируете не верна, хотя бы по той причине что дана за 1 день. Цифра за всю историю наблюдений сильно отличается и равняется всего-лишь 11,9%

29.09.2020 13:59
- гость -

Собянин объявил двухнедельные каникулы во всех московских школах.
Молодец!

29.09.2020 14:02
- гость -

Вчера писали,что в алтайских ковидных госпиталях занято 97% коек.

Сегодня эти 3% заняли.

29.09.2020 14:05
krash

Сабянин мошт и молодец. а наш, . . .. прошлый раз тупил и пропадал куда то, и щас полюбому будет скрываться, прикрываясь собственной болезнью. Как зарплату получать с анших налгов - так да.....а как отрабатывать - принимать решения - дык в куты.

29.09.2020 14:05
Гость

29.09.2020 13:56
- гость -
А в Белокурихе с месяц вообще ни одного!!! Аномалия!?

29.09.2020 14:10
- гость -

29.09.2020 13:51
- гость -

Я не опровергаю ваше утверждение о заниженных показателях, но тем не менее цифра от Инвитро, к которой вы апеллируете не верна, хотя бы по той причине что дана за 1 день. Цифра за всю историю наблюдений сильно отличается и равняется всего-лишь 11,9%
Даже 12% это больше 200000 человек в Алтайском крае) которые уже переболели. Бессмысленная статистика получается.

29.09.2020 14:13
- гость -


29.09.2020 14:05
Гость
А в Белокурихе с месяц вообще ни одного!!! Аномалия!?

Со слов знакомого белокурихинца, заболевших ОРВИ отправляют домой на изоляцию, не делая тестов. В том числе потерявших нюх. Но нет тестов - нет официальных больных. Официально по больничному - болели простым ОРВИ. А что там было на самом деле - а кто его знает?

29.09.2020 14:14
Технолог

29.09.2020 13:59
- гость -
Собянин объявил двухнедельные каникулы во всех московских школах.
Молодец!

Да давайте эти школы вообще запретим - наследие коммунистического прошлого. Ишь, что удумали, науку постигать. Неча, вон пусть в поле пашут, да бояр московских с распростертыми объятьями встречают и по кластеру катают.

29.09.2020 14:15
- гость -


29.09.2020 14:10
- гость -
Даже 12% это больше 200000 человек в Алтайском крае) которые уже переболели. Бессмысленная статистика получается.

И дополню что тесты в Инвитро отражают ситуацию месячной давности (на IgG тестируют спустя месяц и более после выздоровления). Сколько за этот месяц еще добавилось заболевших?

29.09.2020 14:20
- гость -

Вы все если такие знающие и смелые то представляйтесь. А то только анонимно балаболить.

29.09.2020 14:20
- гость -

Враньё и запугивание - информационный террор.

29.09.2020 14:27
гость

"Враньё и запугивание - информационный террор." нет, нет- это всего лишь бизнес. Вакцину сбывать нужно.

29.09.2020 14:36
- гость -

29.09.2020 14:27
гость

Это было бы ещё ничего, если бы было дело только в этом.

29.09.2020 14:38
Гость

Какие маски?? Просто закройте все развлекательные центры, кинотеатры... А то собрались опять поликлиники закрывать! Оставьте людям мед. помощь!!!

29.09.2020 14:44
- гость -

"На сегодняшний день в ковидных госпиталях Алтайского края занято 2111 коек из 2168, что составляет 97% от общего числа".
Об этом в ходе онлайн-брифинга 28 сентября рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

И какая обстановка на сегодняшний день? Какие меры предприняли

29.09.2020 14:53
- гость -

Попов: "На сегодняшний день в ковидных госпиталях Алтайского края занято 2111 коек из 2168, что составляет 97% от общего числа".

Сайт Администрации АК: "На лечении находится 1064 человека: в инфекционных госпиталях - 1057 пациентов, амбулаторное лечение получают 7 человек."
(амик блокирует ссылку, это из сегодняшней информации)

Кто из них вpeт нечаянно ошибся?

29.09.2020 14:53
Технолог

29.09.2020 14:44
- гость -
"На сегодняшний день в ковидных госпиталях Алтайского края занято 2111 коек из 2168, что составляет 97% от общего числа".
Об этом в ходе онлайн-брифинга 28 сентября рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

По их же статистике:
13728-(12187+477)=1064 больных
Даже если ни один дома не лечится, откуда еще тысяча?

29.09.2020 14:54
Как то так

Возник вопрос, а где чудо лекарство за 12000, которое недавно пиарили все сми? Между прочим говорили, что за 3 дня ковид лечит.

29.09.2020 14:59
- гость -

В Инвитро идут переболевшие или контактные, чтобы удостовериться. Поэтому по ним судить об эпидобстановке нельзя. никакого "коллективного" иммунитета нет. Ни в одной стране мира. Уже 9 месяцев идет ковид. Сейчас надо беречься и ждать вакцинирования. Другого пути нет.

29.09.2020 15:04
- гость -

Пока вакцинация будет готова, уже все переболеют.

29.09.2020 15:05
- гость -

В Инвитро идут те переболевшие,у кого есть деньги на анализ-а сколько переболело,но не знает об этом?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
15:16
В наушниках. Стали известны подробности гибели барнаульца под поездом 0
15:02
Владелец алтайского завода стал самым богатым человеком России 6
14:47
Три человека погибли на пожаре в Алтайском крае 1
14:39
Собянин объявил двухнедельные каникулы во всех школах Москвы 0
14:27
"Я в восторге". Николай Басков отдыхает на Алтае 6
14:14
Алтайский государственный университет частично переходит на дистант 3
14:01
"Цифровой зачет". АлтГТУ поможет школьникам сдать ЕГЭ по информатике 1
13:46
Елена Летучая попарилась в бане в пикантном бикини 5
13:30
93 человека заболели COVID-19 в Алтайском крае 25
13:28
В Барнауле полицейские спасли людей из горящих домов 2
13:15
Сладкий привет из детства. Простой и очень вкусный торт по рецептам наших бабушек 0
13:03
От ИВЛ пока не отключают. Глава Первомайского района вышел из комы 0
12:55
Ущерб от сноса скейт-парка в Барнауле оценили в 1,7 млн рублей 3
12:42
Киселев провел ночь в отеле, где был Навальный. Странный репортаж оценили в Сети 35
12:30
Сделано в СССР. В Барнауле "заплакал" многоквартирный дом 6
12:18
В России одобрили длинные январские каникулы 7
12:06
Синоптики рассказали, каким будет октябрь в Алтайском крае 2
11:54
Алтайские депутаты проголосуют за ключевые законопроекты, не собираясь на сессию 3
11:44
Солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову предъявили счет почти в 30 миллионов рублей 19
11:31
Все образовательные учреждения Барнаула получили отопление 0
11:20
"Ограбление по-итальянски". Видео с водителем, разбившим несколько авто в Барнауле 16
11:07
"Очень доброжелательная беседа". Глава алтайского Минобра встретится с Геннадием Онищенко 6
10:55
Центробанк продлил срок перевода пенсионеров на карты "Мир" 7
10:41
Мэрии предложили 30 вариантов размещения надписи "Барнаул орденоносный" 6
10:29
Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России 3
10:16
Очевидцы: иномарка протаранила несколько припаркованных авто в центре Барнаула 6
10:04
Алтайская пенсионерка двое суток ждала спасения в колодце с водой 0
09:52
Путин обратился к россиянам из-за ситуации с COVID-19 14
09:40
Руслан Усачев выпустил видео о своей поездке на Алтай 2
09:29
Стало известно, сколько россиян привились от гриппа 0
09:16
Очевидная сезонность. В Роспотребнадзоре объяснили рост заболеваемости COVID-19 4
09:03
"Город далеко, а связь ловит": как журналисты amic.ru провели выходной с 4G 7
08:52
Еще 54 человека заболели коронавирусом в Горном Алтае 1
08:41
В Алтайском крае отремонтируют третью федеральную трассу 1
08:29
Жители Барнаула пожаловались на плохой ремонт в одном из дворов 4
08:14
В России вырастут цены на игры для PlayStation 3
08:02
В Алтайском крае хотят усилить контроль за соблюдением масочного режима 65
07:50
"Краше мамы". 19-летняя дочь Веры Брежневой похвасталась стройной фигурой в бикини 4
07:33
Ученые рассказали, как татуировки вредят организму 16
07:19
Сразу двух алтайских футболистов позвали в сборную России 2
07:17
Смена элит, или Все оставим как есть. Что ждать от выборов в Госдуму в 2021 году 23
07:03
Сотрудники ГИБДД проверят барнаульских водителей на наличие детских кресел 0
06:47
Врач назвал самые заметные симптомы "малых инсультов" 2
06:32
Игры китов и пена невеста. Названы лучшие фотографии с дронов 2020 года 0
06:16
Более 40 школьников с симптомами COVID-19 выявили в Алтайском крае 34
06:01
Утром до -5. О погоде в Алтайском крае 29 сентября 0
23:55
Такой день. Уголовное дело о гибели хоккеиста и 83-летие Алтайского края 0
23:30
В Алтайском крае 16-летнего школьника осудят за хранение 350 граммов марихуаны 8
23:08
Путин пообещал сделать прививку от COVID-19 российской вакциной 10
22:51
В Алтайском крае завоют сирены 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.