В Алтайском крае хотят усилить контроль за соблюдением масочного режима

Из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу в Алтайском крае планируют усилить контроль за соблюдением масочного режима. Об этом во время пресс-конференции рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Ульяна Калинина.
В крае фиксируется рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекции. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора предлагают усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий.
"Кроме того, мы направили предложение по усилению контроля со стороны Росгвардии и УВД по масочному режиму, предложения по усилению противоэпидемических мероприятий в образовательных учреждениях, рекомендации по ношению масок педагогическим коллективам во время внеучебного процесса, предложения по усилению противоэпидемических мероприятий в медучреждениях", – отметила Ульяна Калинина.
Как уже сообщал amic.ru, Роспотребнадзор также предлагает руководителям компаний перевести на удаленный режим работы сотрудников, если это возможно без нарушения производственного процесса. В перечень мероприятий включили и ограничения по проведению массовых мероприятий в закрытых учреждениях.
Напомним, в сентябре Алтайский край перешел на третий этап снятия ограничений. Однако в регионе до сих пор сохраняется масочный режим. Соблюдать его необходимо в магазинах, аптеках, общественном транспорте, такси, на остановках и в других местах массового скопления людей.
Комментарии
Это все на словах. Похоже, никто не проверяет маршрутки. И весной-летом, и сейчас маски на лицах пассажиров 18 маршрута большая редкость. Непуганных идиотов хоть стреляй, ничего не боятся, т.к. уверены, что штрафа не будет.
Кто понимает, тот соблюдает.
Хотят усилить и усилят - разные вещи. К сожалению люди в транспорте и магазинах никого не боятся, штрафов нет.
Все начинается с власти, если в администрации края, ее первое лицо всем показывает пример, как надо не соблюдать свои же распоряжения, то что говорить о гражданах, половина из которых даже не верят в вирус.
Вчера вечером были в ТРЦ Европа. Ни одного человека в маске
Я бы предложил тем, кто прописывает горчичники населению , в первую очередь начать с себя , ибо дурной пример не только моветон в приличном обществе, но и заразителен, как ни странно
Наглядный пример находится на лечении в Краевой - дай бог ему здоровья.
Да хватит уже истерить по поводу ограничений. Неужели никого не учит опыт Швеции?
Давайте беречь только пожилых людей и тех, кто отягощен другими болезнями. Остальные для выработки коллективного иммунитета, все равно должны переболеть. Опыт Швеции это ярко доказал. Никакой второй волны.
А мы то вводим режимы ограничения, создавая концлагерь, то отменяем, когда очевидно идет вторая волна. Успех любого дела зависит от системности и последовательности. Истерикам для успеха нет места.
Так первое лицо края и поплатилось своим здоровьем, за личное не соблюдение противоэпидемических мероприятий. Пример остальным.