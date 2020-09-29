В Алтайском крае хотят усилить контроль за соблюдением масочного режима

Из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу в Алтайском крае планируют усилить контроль за соблюдением масочного режима. Об этом во время пресс-конференции рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Ульяна Калинина.

В крае фиксируется рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекции. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора предлагают усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

"Кроме того, мы направили предложение по усилению контроля со стороны Росгвардии и УВД по масочному режиму, предложения по усилению противоэпидемических мероприятий в образовательных учреждениях, рекомендации по ношению масок педагогическим коллективам во время внеучебного процесса, предложения по усилению противоэпидемических мероприятий в медучреждениях", – отметила Ульяна Калинина.

Как уже сообщал amic.ru, Роспотребнадзор также предлагает руководителям компаний перевести на удаленный режим работы сотрудников, если это возможно без нарушения производственного процесса. В перечень мероприятий включили и ограничения по проведению массовых мероприятий в закрытых учреждениях.

Напомним, в сентябре Алтайский край перешел на третий этап снятия ограничений. Однако в регионе до сих пор сохраняется масочный режим. Соблюдать его необходимо в магазинах, аптеках, общественном транспорте, такси, на остановках и в других местах массового скопления людей.