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Алтайский край вошел в число лидеров по доле выздоровевших от ковида

, ИА "Амител"
90% пациентов излечились от коронавируса

Фото: информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

Алтайский край занял второе место среди регионов Сибири по доле выздоровевших от COVID-19 и вошел в топ-15 общероссийского рейтинга за неделю с 23 по 29 сентября. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее число выздоровевших от COVID-19 составило 12 423 человека. Это 90% от всех выявленных инфицированных в крае. За прошедшие семь дней показатель остался неизменным.

Благодаря этому регион сохранил за собой вторую строчку в рейтинге субъектов Сибирского федерального округа по доле выздоровевших. На первое место вышла Новосибирская область (91%), а Тува (88%) откатилась на третье место.

Наименьшая доля выздоровевших среди регионов Сибири наблюдается в Кемеровской области и Республике Алтай (по 73%), а также в Красноярском крае (77%).

В целом по СФО за весь период пандемии от коронавируса вылечились 91 145 человек, что составляет 83% от всех пациентов. Среднесибирский показатель превышает общий по России (82%).

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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