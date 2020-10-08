Такой день. Заснеженные алтайские трассы и розыск главы Октябрьского района

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 8 октября. Без коронавируса.

Главу Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова объявляли в розыск. Ориентировка подписана 18 августа. В ГУ МВД по Алтайскому краю объяснили, что она уже не актуальна. Новикова действительно объявляли в розыск за уклонение от отбывания ареста, однако потом чиновник предоставил документы о том, что он находится на больничном.

Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело по факту пожара в Благовещенском районе, при котором погибли двое взрослых и семилетний мальчик. Из объятой огнем постройки вынесли старшего сына женщины – 17-летнего парня экстренно госпитализировали. Он выжил, но находится в тяжелом состоянии.

Также правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло вечером 7 октября в Барнауле. Водитель КамАЗа насмерть сбил 14-летнего мальчика на улице Вологодской. Назначены все необходимые экспертизы, в том числе и автотехническая.

Подписчики сообщества "Инцидент Рубцовск" в социальных сетях поделились видеозаписями, снятыми на трассе возле города. Всю дорогу завалило значительным слоем снега, и на ней образовалась настоящая колея.