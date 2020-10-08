В Алтайском крае частные клиники будут помогать бороться с COVID-19. Арендаторы и владельцы торговых центров Барнаула выступили против введения повторных ограничений. А из-за коронавируса отменили "Кросс наций" и губернаторские елки. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
134 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 73 из них — в Барнауле. Теперь в регионе 14 711 инфицированных, среди них 1083 ребенка.
Коронавирусом уже переболел 12 721 житель Алтайского края. В госпиталях лежат 1423 пациента. В тяжелом состоянии находятся 249, к аппаратам ИВЛ подключены 102 из них. Дома лечатся 2854 бессимптомных.
За время пандемии в Алтайском крае скончались 557 человек (10 пациентов за последние сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 307 зараженных.
Алтайский Минздрав попросил владельцев частных медклиник помочь им во время сложной эпидемиологической обстановки. Предприниматели соглашаются — обстановка тяжелая, а потому готовы помочь региону в борьбе с ковидом.
Но вот только после пятимесячной изоляции, когда учреждения не могли работать, возможности их стали несколько ограниченными — нет ни нужного оборудования, ни кадров. Ведь многие специалисты тогда уехали на Север, в Москву, Питер, где плановая помощь работала. А из тех врачей, кто остался и работает, сейчас многие болеют.
"Когда задали вопрос, как вообще все это будет работать в реальности, какие договоры будут заключены, как людям будут оплачивать, в ответ услышали – это надо будет разговаривать, смотреть. Получается вот что: вы, ребят, давайте вперед, на передовую. Ну а что ждет на этой "передовой", кроме трудностей, и будут ли потом медали (как раньше говорили в армии), этого не было озвучено. Сказали: будут договоры в частном порядке. А что в итоге получит человек, осталось закрытой темой", – рассказывает гендиректор клиники "Биотерм" Валерий Жуков.
Подробнее — в материале amic.ru.
Арендаторы и сотрудники ТРЦ "Арена" написали коллективное обращение губернатору, главе Барнаула и в Роспотребнадзор с просьбой не закрывать их.
Подобные обращения написали и сотрудники других центров.
"В случае закрытия объектов возрастет угроза банкротства, поскольку предприниматели и организации еще не справились с предыдущей приостановкой коммерческой деятельности", – сказано в документе.
В свою очередь сотрудники ТЦ пообещали соблюдать все необходимые меры по профилактике распространения COVID-19
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко продолжает лечиться в стационаре от двухсторонней пневмонии.
"Динамика положительная", – сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.
О том, что Томенко заразился коронавирусом, стало известно 22 сентября. Изначально губернатор получал амбулаторное лечение. Однако спустя несколько дней ему стало хуже, и его госпитализировали с двухсторонней пневмонией. При этом повторный тест на COVID-19 не показал наличие вируса.
Старт "Кросса нации – 2020", который был запланирован на 10 октября, отменили.
"Эпидемиологическая ситуация не позволяет провести это массовое мероприятие. Хотя соревнования и проходят на свежем воздухе, существует риск для здоровья участников: в самом начале в стартовой зоне их собирается несколько сотен", – говорится в сообщении мэрии.
Алтайский театр драмы в 2020 году не будет проводить губернаторские елки для школьников, рассказала директор учреждения Любовь Березина.
По ее словам, поводом служит запрет на проведение массовых мероприятий для школьников из-за сложной эпидемиологической ситуации.
Но дети без зрелищ не останутся: театр ставит новогоднюю сказку "12 месяцев", которую ребята смогут посетить в индивидуальном порядке с родителями.
Штаб добровольцев #МЫВМЕСТЕ возобновил работу. Это значит, что волонтеры вновь будут доставлять продукты и лекарства людям старше 65 лет.
Волонтеры доставляют продукты с 10 до 14 часов, а также с 15 до 19 часов в будни. Доставка бесплатная, заявитель оплачивает только сумму покупки. Попросить о помощи можно по номеру горячей линии 8-800-200-34-11 (звонок бесплатный).
Добровольцы помогают пожилым гражданам, находящимся на самоизоляции, и не выезжают к тем, у кого подтвержден COVID-19.
Профессор Сергей Калашников в прямом эфире Первого канала рассказал о зараженной коронавирусом женщине из Барнаула, которая три дня не может получить медицинскую помощь.
Как рассказала ему горожанка, после подтверждения COVID-19 у нее третий день не получается дозвониться ни до городской поликлиники №14, ни до скорой помощи. По словам женщины, она находится в тяжелом состоянии.
Прокуратура Алтайского края организовала проверку информации о недоступности медицинской помощи местным жителям.
Что делать и куда звонить, если получили положительный результат — читайте здесь.
Чтобы въехать в Казахстан, нужно предоставить справку об отсутствии COVID-19. Новое правило уже действует с 6 октября 2020.
Тест на COVID-19 по методу ПЦР нужно сдать не ранее 72 часов на момент пересечения границы. Приезжих, которые не смогли предъявить документ, не будут пускать на территорию республики.
Исключения действуют для водителей международных грузоперевозок в двустороннем и транзитном сообщении, членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, а также сотрудников диппредставительств и консульских учреждений.
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Об ограничениях:
- новые изменения в коронавирусный указ: что все еще нельзя;
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это значит;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось.
О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет,
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- как работают кинотеатры и бассейны;
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики.
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