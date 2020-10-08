Частные больницы помогут справиться с COVID-19

Алтайский Минздрав попросил владельцев частных медклиник помочь им во время сложной эпидемиологической обстановки. Предприниматели соглашаются — обстановка тяжелая, а потому готовы помочь региону в борьбе с ковидом.

Но вот только после пятимесячной изоляции, когда учреждения не могли работать, возможности их стали несколько ограниченными — нет ни нужного оборудования, ни кадров. Ведь многие специалисты тогда уехали на Север, в Москву, Питер, где плановая помощь работала. А из тех врачей, кто остался и работает, сейчас многие болеют.

"Когда задали вопрос, как вообще все это будет работать в реальности, какие договоры будут заключены, как людям будут оплачивать, в ответ услышали – это надо будет разговаривать, смотреть. Получается вот что: вы, ребят, давайте вперед, на передовую. Ну а что ждет на этой "передовой", кроме трудностей, и будут ли потом медали (как раньше говорили в армии), этого не было озвучено. Сказали: будут договоры в частном порядке. А что в итоге получит человек, осталось закрытой темой", – рассказывает гендиректор клиники "Биотерм" Валерий Жуков.

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