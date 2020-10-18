Эксперт назвал срок исчезновения иммунитета к COVID-19 после выздоровления

Каждый пятый переболевший коронавирусом россиянин теряет иммунитет к инфекции в течение нескольких месяцев, становясь снова уязвимым к COVID-19.
Как рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян в эфире программы "Вести недели", иммунная система порядка 15-20% обследованных жителей страны отреагировала небольшим количеством антител, от которых через пару месяцев "не осталось и следа".
Как ранее сообщил amic.ru, на 18 октября в России лабораторно подтвердили 15 099 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число больных достигло 1 399 344 человек.
Комментарии
Смысл лечения.
8.10.2020 18:35
- гость -
Смысл лечения.
Смысл вакцины.
Правде выдайте гроб с окошечком. И еще его деткам по два!
Конкурс напугай ковидодебила
Конкурс напугай ковидодебила
Вы там ошибку сделали, правильно "антиковидодебила"
Проходимцу выдать гробы на всю его семью!
Переболел легко. За два месяца количество антител упало на 40%. Даже не хочется идти еще раз тратить деньги и время, чтобы узнать, что антител уже очень мало или нет совсем...
Имеет смысл только пожизненное поддержание иммунитета.
Всё, что для этого надо - правильно питаться по старинному принципу Гиппократа:
Пусть ваша пища станет вашим лекарством, а ваше лекарство - вашей пищей.
Тоже мне, прям Америку открыли! Это вирусная инфекция!!! какие антитела??? Вы орви когда болеете, тоже надеетесь что последний раз? Вы можете переболеть, а через неделю-две снова схватить этот вирус. И короновирус тоже самое, как не назови, смысл тот же. Успокойтесь, примите уже что навсегда с нами и этот вирус тоже, расслабьтесь и живите спокойно дальше