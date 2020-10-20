Такой день. Квартиры для сирот через суд и подписи против повышения цен на проезд

Amic.ru – о главных новостях Алтайского края за 20 октября. Без коронавируса.

Прокуратура Октябрьского района Барнаула через суд помогла двум сиротам получить полагающиеся квартиры от КГКУ "Региональное жилищное управление". Спецфонд, нарушив законодательство, не выдал им квартиры по достижению 18 лет.

Активисты отправили мэру Барнаула Вячеславу Франку подписи против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. При этом в краевой столице уже продают пенсионные проездные билеты на следующий месяц и реализуют их по старой цене.

В социальных сетях распространилась фотография спортивного зала барнаульской школы № 6, который разрушается уже в течение 13 лет. Позднее власти города сообщили, что на данный момент комитет по образованию ищет подрядчика для капитального ремонта, а образовательный процесс не страдает, поскольку обучающиеся ходят в спортзал и спортивную площадку школы № 1.

Вечером очевидцы рассказали, что к ТЦ Plaza на Красноармейском приехало много пожарных расчетов. Выяснилось, что внутри здания произошло короткое замыкание, которое не привело к возгоранию, а большое количество пожарных машин обусловлено классом объекта.

Замглавы города по градостроительству и земельным отношениям Максим Полежаев провел встречу с представителями застройщика и дольщиков дома по адресу пр. Ленина, 195а. По уточненной информации, для завершения строительства необходимо около 10 млн рублей.

Алтайский край вошел в топ-5 регионов, жители которых чаще всего покупают недвижимость в Москве. Всего в сентябре столичный Росреестр принял 3,7 тысячи экстерриториальных заявлений на регистрацию прав, что почти на треть больше, чем в августе.