Около 10 млн рублей требуется на достройку проблемной многоэтажки в Барнауле

Заместитель главы города по градостроительству и земельным отношениям Максим Полежаев провел встречу с представителями застройщика и дольщиков дома по адресу пр. Ленина, 195а. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Жилой дом возводится ООО "МК ПР-Холдинг" по договорам долевого участия. Сроки сдачи блок-секций номер 3 и 4 неоднократно переносились. По уточненной информации, для завершения строительства необходимо около 10 млн рублей. В ближайшие дни застройщик предоставит актуализированный график монтажно-строительных работ.

"К 5 ноября должны быть закончены все пусконаладочные работы, полностью закрыт контур 3-й, 4-й блок-секций, подано тепло, выполнена теплоизоляция подземной парковки", – отметил Полежаев.