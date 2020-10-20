Сколько заболевших в Алтайском крае 20 октября?

190 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Алтайском крае. Из них 62 — в Барнауле. Теперь в регионе 16 783 инфицированных, среди них 1 233 ребенка.

Позднее федеральный оперативный штаб опубликовал статистику, согласно которой в регионе прирост зараженных составил не 190 человек, а 305. Согласно данным регионального Роспотребнадзора, это обусловлено тем, что в статистику попали бессимптомные носители COVID.

Коронавирусом уже переболели 14 254 жителя Алтайского края. За минувшие сутки выписали 155 пациентов. В инфекционных госпиталях лежат 1865 человек. В тяжелом состоянии находятся 364 заболевших, из них 138 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 5869 бессимптомных вирусоносителей лечатся на дому.

За время пандемии в регионе скончались 659 человек с COVID-19 (+7 за последние сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 311 человек.