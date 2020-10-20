В Роспотребнадзоре считают, что принятых в Алтайском крае ограничений достаточно для того, чтобы справиться с ростом заболеваемости. Минобрнауки предложило учреждениям допобразования перейти на удаленку, а в барнаульском торговом центре выявили нарушения. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
190 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Алтайском крае. Из них 62 — в Барнауле. Теперь в регионе 16 783 инфицированных, среди них 1 233 ребенка.
Позднее федеральный оперативный штаб опубликовал статистику, согласно которой в регионе прирост зараженных составил не 190 человек, а 305. Согласно данным регионального Роспотребнадзора, это обусловлено тем, что в статистику попали бессимптомные носители COVID.
Коронавирусом уже переболели 14 254 жителя Алтайского края. За минувшие сутки выписали 155 пациентов. В инфекционных госпиталях лежат 1865 человек. В тяжелом состоянии находятся 364 заболевших, из них 138 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 5869 бессимптомных вирусоносителей лечатся на дому.
За время пандемии в регионе скончались 659 человек с COVID-19 (+7 за последние сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 311 человек.
Принятых на данный момент ограничительных мер по профилактике коронавируса в Алтайском крае достаточно, считает замглавы управления Роспотребнадзора по региону Ульяна Калинина.
По ее словам, в текущей ситуации важнее не вводить новые меры, а сосредоточиться на соблюдении старых - масочном режиме, гигиене рук и социальной дистанции.
"Процент наших земляков, которые соблюдают масочный режим, увеличился. Но этого еще недостаточно, А, во-вторых, не все правильно носят маски. Их нельзя носить на подбородке и нужно своевременно менять", — говорит Калинина.
Но только небольшая часть пациентов попадает под "бюджетные" квоты, а вот у остальных в тех же медучреждениях возьмут анализы на COVID-19 платно.
Количество людей, которые могут пройти тестирование бесплатно, ограничено числом тест-систем, которые поставляют в клиники за бюджетный счет.
Сотрудники Роспотребнадзора совместно с полицией прошлись по ТРЦ "Пионер" и проконтролировали, как предприниматели соблюдают эпидтребования.
Проверяли журналы термометрии сотрудников, наличие антисептиков на входе, оценили соблюдение социальной дистанции и наличие разметки на полу и другое.
Ряду магазинов в ТРЦ "Пионер" выписали предписания за нарушения. К примеру, в самом торговом центре не оказалось рециркуляторов и бактерицидных облучателей. Подробнее — здесь.
Министерство образования и науки Алтайского края рекомендовало учреждениям допобразования уйти на удаленное обучение с 19 октября по 19 ноября.
Министр Максим Костенко отметил, что речь идет о тех учреждениях, которые относятся к системе образования. То есть, к примеру, о центрах творчества. Таких в регионе, по словам Костенко, около сотни (из них четыре краевых, остальные муниципальные).
"Сегодня учреждения только принимают такие решения. Уйти на удаленку они могут по приказу директора. Если эпидситуация в конкретном населенном пункте благоприятная, то очные занятия могут продолжаться. В этой ситуации нельзя какое-то универсальное решение вынести для всех. Поэтому здесь должны быть адресные и точечные решения", – говорит Максим Костенко.
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Комментарии
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Melody Gardot, Sting - Little Something (Visualiser)
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