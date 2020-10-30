Такой день. Уроженец Алтайского края напал на полицейских и подготовка к зиме

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 30 октября. Без коронавируса.

Селекторное совещание с представителями дорожно-строительных управлений прошло в Алтайском крае. В регионе подготовили около тысячи единиц техники и почти 80 тысяч тонн противогололедных материалов.

Жильцы дома на Пролетарской, 188, жалуются на застой воды в подвале дома. Из-за постоянной влажности трубы отопления начинают ржаветь и протекать, а в воде плодятся комары, которые распространяются по дому через вентиляцию.

Ночью 30 октября в Татарстане полицейские застрелили напавшего на них подростка. Парень бросил на территорию местного отдела полиции бутылку с зажигательной смесью, а при задержании оказал сопротивление и несколько раз ударил полицейского ножом. Предполагается, что подросток – уроженец Алтайского края.

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Славгорода Сергея Горбунова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Сотрудники полиции в Барнауле задержали нарушителя-рецидивиста, который с мигалками колесил по центру города. Свои заезды он снимал на камеру и выкладывал ролики в интернет.