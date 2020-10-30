Сколько заболевших в Алтайском крае 30 октября?

Еще 219 человек заболели коронавирусной инфекцией в Алтайском крае. 82 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 19 000 инфицированных, в том числе 1408 детей.

Коронавирусом переболели уже 16 054 жителя Алтайского края. За сутки из больниц выписали 118 человек. В госпиталях лежат 2177 человек с COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 511 пациентов, 149 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За время пандемии в регионе скончались 765 человек. Из них 17 – за последние сутки. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 367 человек.