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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 215

, ИА "Амител"
Коротко о главном за 30 октября
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В Алтайском крае ввели новые "ковидные" ограничения. За сутки в регионе умерло рекордное число человек с COVID-19, а в торговом центре все же не будет госпиталя. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае 30 октября?

Еще 219 человек заболели коронавирусной инфекцией в Алтайском крае. 82 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 19 000 инфицированных, в том числе 1408 детей.

Коронавирусом переболели уже 16 054 жителя Алтайского края. За сутки из больниц выписали 118 человек. В госпиталях лежат 2177 человек с COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 511 пациентов, 149 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За время пандемии в регионе скончались 765 человек. Из них 17 – за последние сутки. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 367 человек.

2
Маски – в лифтах и на парковках

В Алтайском крае ужесточили масочный режим.

Теперь в регионе запрещено находиться без масок в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, где есть:

  • магазины;
  • предприятия сферы услуг;
  • кафе и рестораны (общепит);
  • аптеки;
  • больницы и поликлиники;
  • иные места массового пребывания людей. 

Это значит, что как только вошли в торговый центр или павильон, офис (то есть еще не дошли до аптеки, маникюрного салона и проч.), маска уже должна быть на вашем лице, прикрывать рот и нос, а не висеть на подбородке.

Запрещено ездить без маски в общественном транспорте и такси. Впервые в список мест, где обязательно нужно быть в маске, внесли лифты и парковки.

3
Никаких больше вечеринок. Ночных

С 30 октября в Алтайском крае запрещено проводить зрелищно-развлекательные и досуговые мероприятия с 23:00 до 6:00.

Также в эти часы нельзя оказывать услуги аналогичного характера. 

Такое изменение внесли в "ковидный" указ губернатора Виктора Томенко.

 

3
Без госпиталя в ТЦ

В торговом центре "Геомаркет" не будут делать госпиталь для больных коронавирусом. Одна из причин отказа – сложности при перепрофилировании.

"Геомаркет" требует серьезного инженерного обеспечения, а это здание не располагает такими возможностями. Его можно довести, но это очень большие вложения. И если этот госпиталь временный, то нужно подумать, есть ли в этом смысл или нет, может быть, лучше найти объект, где быстрее и проще это можно решить", – рассказала заместитель гендиректора проектного института "Алтайгражданпроект" Тамара Павленко.

Проектировщики вместе с администрацией Барнаула ищут другие объекты для размещения ковидного госпиталя. В первую очередь рассматривают одноэтажные строения с открытым пространством внутри. Однако в Барнауле таких немного.

4
Охота на безмасочников

В Барнауле продолжают проверять, как горожане соблюдают масочный режим в общественном транспорте. Очередной рейд прошел 29 октября.

Оказалось, что, по сравнению с сентябрем, барнаульцы стали более дисциплинированы. Сейчас в транспорте безмасочников почти не встретишь. При появлении сотрудников Роспотребнадзора люди в спешке не роются в карманах и не вытаскивают мятые тряпочки, а уже заходят в салон с масками на лице.  

Во время рейда зафиксировали всего одно нарушение: маска у кондуктора не прикрывала нос.

Как проходят рейды – смотрите в фоторепортаже amic.ru.
6
Глава Минздрава на удаленке

Руководитель Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов мог заразиться коронавирусом.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства, у него появились клинические признаки ОРВИ.

Чиновник сдал тест на СОVID-19, но результаты еще не готовы.

Сейчас Дмитрий Попов работает дистанционно.

7
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях:

О деньгах:

О работе:

О профилактике:

Об отдыхе и развлечениях:

Что еще почитать и посмотреть 30 октября?

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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