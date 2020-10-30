В Алтайском крае ввели новые "ковидные" ограничения. За сутки в регионе умерло рекордное число человек с COVID-19, а в торговом центре все же не будет госпиталя. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Еще 219 человек заболели коронавирусной инфекцией в Алтайском крае. 82 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 19 000 инфицированных, в том числе 1408 детей.
Коронавирусом переболели уже 16 054 жителя Алтайского края. За сутки из больниц выписали 118 человек. В госпиталях лежат 2177 человек с COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 511 пациентов, 149 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
За время пандемии в регионе скончались 765 человек. Из них 17 – за последние сутки. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 367 человек.
В Алтайском крае ужесточили масочный режим.
Теперь в регионе запрещено находиться без масок в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, где есть:
- магазины;
- предприятия сферы услуг;
- кафе и рестораны (общепит);
- аптеки;
- больницы и поликлиники;
- иные места массового пребывания людей.
Это значит, что как только вошли в торговый центр или павильон, офис (то есть еще не дошли до аптеки, маникюрного салона и проч.), маска уже должна быть на вашем лице, прикрывать рот и нос, а не висеть на подбородке.
Запрещено ездить без маски в общественном транспорте и такси. Впервые в список мест, где обязательно нужно быть в маске, внесли лифты и парковки.
С 30 октября в Алтайском крае запрещено проводить зрелищно-развлекательные и досуговые мероприятия с 23:00 до 6:00.
Также в эти часы нельзя оказывать услуги аналогичного характера.
Такое изменение внесли в "ковидный" указ губернатора Виктора Томенко.
В торговом центре "Геомаркет" не будут делать госпиталь для больных коронавирусом. Одна из причин отказа – сложности при перепрофилировании.
"Геомаркет" требует серьезного инженерного обеспечения, а это здание не располагает такими возможностями. Его можно довести, но это очень большие вложения. И если этот госпиталь временный, то нужно подумать, есть ли в этом смысл или нет, может быть, лучше найти объект, где быстрее и проще это можно решить", – рассказала заместитель гендиректора проектного института "Алтайгражданпроект" Тамара Павленко.
Проектировщики вместе с администрацией Барнаула ищут другие объекты для размещения ковидного госпиталя. В первую очередь рассматривают одноэтажные строения с открытым пространством внутри. Однако в Барнауле таких немного.
В Барнауле продолжают проверять, как горожане соблюдают масочный режим в общественном транспорте. Очередной рейд прошел 29 октября.
Оказалось, что, по сравнению с сентябрем, барнаульцы стали более дисциплинированы. Сейчас в транспорте безмасочников почти не встретишь. При появлении сотрудников Роспотребнадзора люди в спешке не роются в карманах и не вытаскивают мятые тряпочки, а уже заходят в салон с масками на лице.
Во время рейда зафиксировали всего одно нарушение: маска у кондуктора не прикрывала нос.Как проходят рейды – смотрите в фоторепортаже amic.ru.
Руководитель Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов мог заразиться коронавирусом.
Как сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства, у него появились клинические признаки ОРВИ.
Чиновник сдал тест на СОVID-19, но результаты еще не готовы.
Сейчас Дмитрий Попов работает дистанционно.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях:
- новые изменения в "коронавирусный" указ: как теперь живем;
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это значит;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось;
- куда звонить и что делать, если получил положительный результат;
- куда звонить в Барнауле, если нужна помощь врача;
- что делать, если контактировал с зараженным;
- мой родственник умер от коронавируса: что делать.
О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- как работают кинотеатры и бассейны;
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики;
- как будем отдыхать в 2021 году и сколько дней продлятся новогодние праздники.
Что еще почитать и посмотреть 30 октября?
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