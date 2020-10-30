Дождевая вода залила подвал многоэтажки в Барнауле из-за неработающей "ливневки"

Фото: instagram.com/barnaul.insta

Жильцы дома на Пролетарской, 188, жалуются на застой воды в подвале дома. Из-за постоянной влажности трубы отопления начинают ржаветь и протекать, а в воде плодятся комары, которые распространяются по дому через вентиляцию.

По рассказу жильца дома, который опубликовало сообщество Barnaul22, причиной затопления служит нерабочая ливневая канализация. Из-за дождей и таяния первого снега вокруг здания скапливается огромное количество воды, которая постепенно стекает в подвал строения.

При этом мусорный бак нередко оказывается прямо посреди "моря", а подобраться к подъездам становится огромной проблемой.