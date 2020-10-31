Алтайский край стал первым в Сибири по смертности при ковиде за сутки

Алтайский край, по данным на 31 октября, возглавил антирейтинг суточной смертности пациентов с коронавирусной инфекцией в Сибирском федеральном округе, сообщает Сиб.фм.

В регионе за прошедшие сутки скончались 16 человек. В тройку антирейтинга также вошли Иркутская область (12 умерших) и Красноярский край (8).

Стоит отметить, что по суммарному числу людей, у которых подтвердили COVID-19 за прошедшие сутки, Алтайский край также входит в тройку андилидеров.

Больше всего таких случаев пришлось на Красноярский край (293) и Иркутскую область (238). Алтайский край замыкает тройку с 217 заболевшими.