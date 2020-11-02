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Новости

Алтайский депутат предложил антимасочникам убирать утки в ковидных госпиталях

, ИА "Амител"
Николай Якушев считает, что это поможет решить проблему нехватки персонала
Николай Якушев / Фото: пресс-служба АКЗС

Николай Якушев / Фото: пресс-служба АКЗС

Депутат АКЗС от "Единой России" Николай Якушев выступил с предложением наказывать ковид-диссидентов работами в ковидных госпиталях.

"Вплоть до привлечения нарушителей к работе в ковидных госпиталях, – цитирует народного избранника пресс-служба регионального парламента. – Это будет способствовать не только формированию понимания реального положения дел, но и поможет решить проблему нехватки персонала в данных медицинских учреждениях".

Он подчеркнул, что если не пресекать агитацию "антимасочников", то это может привести к негативным последствиям.

В качестве примера он привел массовую акцию в барнаульском трамвае, когда движение общественного транспорта по рельсам в краевой столице пришлось заблокировать на полтора часа.

Ранее amic.ru писал, что дело барнаульских антимасочников, которые устроили акцию протеста в трамвае, передано в суд. В отношении активистов составили протоколы по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации".

Акция прошла в Барнауле 26 октября. Вагон трамвая остановился на пересечении Взлетной и Попова. Недовольных масочным режимом забирали сотрудники полиции. Позднее в Сети появилась информация о том, что одной из участниц акции стала блогер Мария Пономаренко, но сама она это опровергла

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

2.11.2020 17:59
- гость -

Выдать этой говорилке-трибунной трупный мешок и окошко от гробешника бесплатно за "умную идею"

2.11.2020 18:09
- гость -

Вплоть до привлечения нарушителей к работе в ковидных госпиталях, ??? Принудительно??? Если так, то этот батенька баран, а если добровольно, то я согласен с ним

2.11.2020 18:11
- гость -

2.11.2020 18:09
- гость -

Никогда не слышал о принудительных работах?

2.11.2020 18:13
Санёк

Томенко первый в очереди, со своим днём города?

2.11.2020 18:15
- гость -

А может депутатам делом заняться и пойти в ковидные госпитали работать? Принудительно.

2.11.2020 18:15
- гость -

К сожалению, наш закон не запрещает неприличные предложения. Очень надеюсь что кто-нибудь предложит этому депутату отсосать.

2.11.2020 18:19
- гость -

Сначала оптимизация.... потом выхлопизация

2.11.2020 18:20
- гость -

За зарплату этого дармоеда? Да с радостью пойду работать в госпиталь!
А сам то этот депутатишка на что способен? Что в жизни то кроме работы языком может делать?

2.11.2020 18:26
- гость -

2.11.2020 18:20
- гость -

Языком то ты работаешь. Не молол бы, а приехал бы в госпиталь.

2.11.2020 18:29
- гость -

ПРАВИЛЬНО сказал! Поддерживаю!

2.11.2020 18:37
- гость -

Собственно, антимасочники способствовали распространению инфекции и росту заболеваемости. До сих пор полно умников, которые в магазин или в автобус приходят без маски на лице.

2.11.2020 18:40
- гость -


2.11.2020 18:26
- гость -
Зарплата как у депутата будет? Приеду!

2.11.2020 18:41
- гость -


2.11.2020 18:37
- гость -
А почему тогда в основном болеют те кто носил маски???

2.11.2020 18:43
- гость -


2.11.2020 18:26
- гость -
А ты сам то чем работаешь? Только не говори что в госпитале...

2.11.2020 18:45
Гость

Аха - ха, все верно сказал!)

2.11.2020 18:46
- гость -

Едроссы протолкнули повышение пенсионного возраста, те самым обворовали и оставили без средств существования десятки миллионов людей. В наказание отработка в ковидном, а потом в туберкулезном госпитале 5 лет на Колыме или строительство дорог там же.

2.11.2020 18:47
- гость -

2.11.2020 18:41
- гость -

А почему тогда в основном болеют те кто носил маски???
-----
Да откуда эти выдумки?

2.11.2020 18:48
- гость -

Санитарки в горбольнице убирают утки, чтобы выжить, не думаю, что им это нравится.

2.11.2020 18:53
- гость -

А почему тогда в основном болеют те кто носил маски???
-------------
Потому что на влажной маске хорошо собирается грязь с рук и с кармана, где деньги, ключи, смартон, перчатки, там же и маска.

2.11.2020 19:01
- гость -

2.11.2020 18:43
- гость -
А ты сам то чем работаешь? Только не говори что в госпитале...

Я публично не писался, в отличие от тебя, что пойду туда работать.

2.11.2020 19:02
Гость

18:53, если ты засранец и носишь маску в кармане вместе с ключами, деньгами и проч., то это твои проблемы.

2.11.2020 19:03
- гость -

2.11.2020 18:53
- гость -
Потому что на влажной маске хорошо собирается грязь с рук и с кармана

Постирать или новую купить умище не позволяет?

2.11.2020 19:07
- гость -

Гость
18:53, если ты засранец и носишь маску в кармане вместе с ключами, деньгами и проч

А ты для маски отдельный карман пришил?))
Маску каждые 2 часа менять надо, чтобы польза от нее была, иначе все засранцы!

2.11.2020 19:12
- гость -

2.11.2020 19:02
Гость

2.11.2020 19:03
- гость -
--------------
Вы разве маску руками не трогаете? Где вы ее храните? А покупаете не в аптеке, куда лучше не заходить сейчас?

2.11.2020 19:14
- гость -

Едроссы протолкнули повышение пенсионного возраста, те самым обворовали и оставили без средств существования десятки миллионов людей. В наказание отработка в ковидном, а потом в туберкулезном госпитале 5 лет на Колыме или строительство дорог там же.

Меня всегда интересовало, что же в голове у людей которые пишут "Да когда же они нажрутся?". Очевидно же, что когда мы станем бесправными рабами! Думаю, у нас "свободы" осталось лет на 10, а затем welcom to kndr.

2.11.2020 19:15
- гость -

18:53, если ты засранец и носишь маску в кармане вместе с ключами, деньгами и проч
------
Для маски у меня отдельный карман, стираю карман через 2 часа.

2.11.2020 19:19
- гость -

2.11.2020 19:14
у людей которые пишут "Да когда же они нажрутся?"
------------
Кроме тебя никто больше этого не написал.

2.11.2020 19:20
- гость -

2.11.2020 19:12
- гость -
А покупаете не в аптеке, куда лучше не заходить сейчас?

Если зайдете в маске в аптеку, то ваш иммунитет скорей всего справится.
Нетрудно же напялить маску на пару минут.

2.11.2020 19:22
- гость -

2.11.2020 19:14
-------------
Я предлагаю судить едроссов. Ты наверно из них?

2.11.2020 19:26
- гость -

Нетрудно же напялить маску на пару минут.
---------------
А маску грязными рукаи берете, которыми дверь в аптеку открывали и брались за деньги и перчатки. А где у вас маска хранится?

2.11.2020 19:28
- гость -

а затем welcom to kndr.

В КНДР, кстати нет ни Ковида ни ОРВИ. Страна закрыта. Недавний военный парад был растранслирован по всему миру. Ни одного человека в маске.

2.11.2020 19:30
- гость -

2.11.2020 19:26
- гость -
А маску грязными рукаи берете, которыми дверь в аптеку открывали и брались за деньги и перчатки.

То ли дурачок? Ну надень раньше.

2.11.2020 19:36
Пионер

в общем-то, всех депутатов ЕР вполне допустимо отправить работать в ковидный госпиталь. Не знаю, смогут ли они принести хоть какую-то пользу медицине, но хоть вредить какое-то время не будут

2.11.2020 19:40
Откуда он выполз

Только бы наказывали. Да иди ты лесом. С вас лодырей толку никакого. Зарплату у этого мерзавца отнять и отправить санитаром работать. Маски носить НАДО. А ты подумал депутат, что АК беднейший регион с низкими доходами населения. Ты уверен, что все могут позволить себе маски покупать и менять их через 2 часа, как положено?((. Ты, как депутат, что полезное сделал? Да думаю заслуг у тебя ноль. Так вот обеспечь все население АК масками в количестве по 5 штук на день. А потом кнутом маши(. Нашелся здесь местный Валуев

2.11.2020 19:41
- гость -

2.11.2020 19:40
Откуда он выполз

Какую ты фигню несешь. Поправь свой мозг.

2.11.2020 19:48
- гость -

Уважаемый получает свою депутатскую зарплату независимо от погоды, времени года, экономической и эпид.ситуации, от возраста и состояния здоровья, от пенсионного возраста и пр....? нет?
До свидания, товарищ.

2.11.2020 19:49
- гость -

Некоторые в личном автомобиле в маске находятся, интересно чем продиктовано?

2.11.2020 19:51
- гость -

В КНДР, кстати нет ни Ковида ни ОРВИ. Страна закрыта. Недавний военный парад был растранслирован по всему миру.

Когда мы дойдём до уровня КНДР и у нас будут заявлять, что ничего подобного у нас нет. Ещё каких-то 35 лет назад по телебрехальнику с нашей страны на запад смело заявляли, что у нас нет секса.

2.11.2020 19:53
- гость -

2.11.2020 19:30
То ли дурачок? Ну надень раньше.
---------
Дурачок ты, еще и больной. Ты весь день в маске ходишь и чем ты ее надеваешь? Кнопку лифта и дверь в подъезде не трогаешь?

2.11.2020 19:53
- гость -

А секс был! И вы этому четкое доказательство!

2.11.2020 19:53
и еще

Тов.Депутат, а на вашу зарплату повлияла САМОизоляция? а то, то некотрые отрасли встали колом? а вас, наверное уволили, потому то организация разорилась? а в 45 лет вас отправили на биржу? нет?
До свидания со своими советами

2.11.2020 19:54
- гость -

всех депутатов ЕР вполне допустимо отправить работать в ковидный госпиталь

А может не стоит? У нас и так много народа умирает, а тут ещё и эти...

2.11.2020 19:57
- гость -

2.11.2020 19:53
То ли дурачок? Ну надень раньше.
------------
В постели? Дома обувь и одежду не трогаешь? Одежду через 2 часа стираешь? У некоторых масочников дома тарелки и краны грязные, зато маска чистая при грязных руках.

2.11.2020 19:58
- гость -

2.11.2020 19:53
- гость -
----------
В твоем случае с ослом.

2.11.2020 20:05
Botanik

2.11.2020 19:51
- гость -
Когда мы дойдём до уровня КНДР и у нас будут заявлять, что ничего подобного у нас нет.

Откуда там взяться ковиду, если перекрыты границы. Он пока не умеет прыгать сам, без помощи человека. Действительно, папазиция произошла от осла.

2.11.2020 22:15
Kertis

Откуда там взяться ковиду, если перекрыты границы. Он пока не умеет прыгать сам, без помощи человека.
____________________

Даже если вся Северная Корея заболеет, сведений о количестве инфицированных разглашать они не будут.

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