Алтайский депутат предложил антимасочникам убирать утки в ковидных госпиталях

Депутат АКЗС от "Единой России" Николай Якушев выступил с предложением наказывать ковид-диссидентов работами в ковидных госпиталях.

"Вплоть до привлечения нарушителей к работе в ковидных госпиталях, – цитирует народного избранника пресс-служба регионального парламента. – Это будет способствовать не только формированию понимания реального положения дел, но и поможет решить проблему нехватки персонала в данных медицинских учреждениях".

Он подчеркнул, что если не пресекать агитацию "антимасочников", то это может привести к негативным последствиям.

В качестве примера он привел массовую акцию в барнаульском трамвае, когда движение общественного транспорта по рельсам в краевой столице пришлось заблокировать на полтора часа.

Ранее amic.ru писал, что дело барнаульских антимасочников, которые устроили акцию протеста в трамвае, передано в суд. В отношении активистов составили протоколы по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации".

Акция прошла в Барнауле 26 октября. Вагон трамвая остановился на пересечении Взлетной и Попова. Недовольных масочным режимом забирали сотрудники полиции. Позднее в Сети появилась информация о том, что одной из участниц акции стала блогер Мария Пономаренко, но сама она это опровергла.