Алтайский депутат предложил антимасочникам убирать утки в ковидных госпиталях

Депутат АКЗС от "Единой России" Николай Якушев выступил с предложением наказывать ковид-диссидентов работами в ковидных госпиталях.
"Вплоть до привлечения нарушителей к работе в ковидных госпиталях, – цитирует народного избранника пресс-служба регионального парламента. – Это будет способствовать не только формированию понимания реального положения дел, но и поможет решить проблему нехватки персонала в данных медицинских учреждениях".
Он подчеркнул, что если не пресекать агитацию "антимасочников", то это может привести к негативным последствиям.
В качестве примера он привел массовую акцию в барнаульском трамвае, когда движение общественного транспорта по рельсам в краевой столице пришлось заблокировать на полтора часа.
Ранее amic.ru писал, что дело барнаульских антимасочников, которые устроили акцию протеста в трамвае, передано в суд. В отношении активистов составили протоколы по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации".
Акция прошла в Барнауле 26 октября. Вагон трамвая остановился на пересечении Взлетной и Попова. Недовольных масочным режимом забирали сотрудники полиции. Позднее в Сети появилась информация о том, что одной из участниц акции стала блогер Мария Пономаренко, но сама она это опровергла.
Комментарии
Выдать этой говорилке-трибунной трупный мешок и окошко от гробешника бесплатно за "умную идею"
Вплоть до привлечения нарушителей к работе в ковидных госпиталях, ??? Принудительно??? Если так, то этот батенька баран, а если добровольно, то я согласен с ним
2.11.2020 18:09
- гость -
Никогда не слышал о принудительных работах?
Томенко первый в очереди, со своим днём города?
А может депутатам делом заняться и пойти в ковидные госпитали работать? Принудительно.
К сожалению, наш закон не запрещает неприличные предложения. Очень надеюсь что кто-нибудь предложит этому депутату отсосать.
Сначала оптимизация.... потом выхлопизация
За зарплату этого дармоеда? Да с радостью пойду работать в госпиталь!
А сам то этот депутатишка на что способен? Что в жизни то кроме работы языком может делать?
2.11.2020 18:20
- гость -
Языком то ты работаешь. Не молол бы, а приехал бы в госпиталь.
ПРАВИЛЬНО сказал! Поддерживаю!
Собственно, антимасочники способствовали распространению инфекции и росту заболеваемости. До сих пор полно умников, которые в магазин или в автобус приходят без маски на лице.
2.11.2020 18:26
- гость -
Зарплата как у депутата будет? Приеду!
2.11.2020 18:37
- гость -
А почему тогда в основном болеют те кто носил маски???
2.11.2020 18:26
- гость -
А ты сам то чем работаешь? Только не говори что в госпитале...
Аха - ха, все верно сказал!)
Едроссы протолкнули повышение пенсионного возраста, те самым обворовали и оставили без средств существования десятки миллионов людей. В наказание отработка в ковидном, а потом в туберкулезном госпитале 5 лет на Колыме или строительство дорог там же.
2.11.2020 18:41
- гость -
А почему тогда в основном болеют те кто носил маски???
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Да откуда эти выдумки?
Санитарки в горбольнице убирают утки, чтобы выжить, не думаю, что им это нравится.
А почему тогда в основном болеют те кто носил маски???
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Потому что на влажной маске хорошо собирается грязь с рук и с кармана, где деньги, ключи, смартон, перчатки, там же и маска.
2.11.2020 18:43
- гость -
А ты сам то чем работаешь? Только не говори что в госпитале...
Я публично не писался, в отличие от тебя, что пойду туда работать.
18:53, если ты засранец и носишь маску в кармане вместе с ключами, деньгами и проч., то это твои проблемы.
2.11.2020 18:53
- гость -
Потому что на влажной маске хорошо собирается грязь с рук и с кармана
Постирать или новую купить умище не позволяет?
Гость
18:53, если ты засранец и носишь маску в кармане вместе с ключами, деньгами и проч
А ты для маски отдельный карман пришил?))
Маску каждые 2 часа менять надо, чтобы польза от нее была, иначе все засранцы!
2.11.2020 19:02
Гость
2.11.2020 19:03
- гость -
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Вы разве маску руками не трогаете? Где вы ее храните? А покупаете не в аптеке, куда лучше не заходить сейчас?
Едроссы протолкнули повышение пенсионного возраста, те самым обворовали и оставили без средств существования десятки миллионов людей. В наказание отработка в ковидном, а потом в туберкулезном госпитале 5 лет на Колыме или строительство дорог там же.
Меня всегда интересовало, что же в голове у людей которые пишут "Да когда же они нажрутся?". Очевидно же, что когда мы станем бесправными рабами! Думаю, у нас "свободы" осталось лет на 10, а затем welcom to kndr.
18:53, если ты засранец и носишь маску в кармане вместе с ключами, деньгами и проч
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Для маски у меня отдельный карман, стираю карман через 2 часа.
2.11.2020 19:14
у людей которые пишут "Да когда же они нажрутся?"
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Кроме тебя никто больше этого не написал.
2.11.2020 19:12
- гость -
А покупаете не в аптеке, куда лучше не заходить сейчас?
Если зайдете в маске в аптеку, то ваш иммунитет скорей всего справится.
Нетрудно же напялить маску на пару минут.
2.11.2020 19:14
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Я предлагаю судить едроссов. Ты наверно из них?
Нетрудно же напялить маску на пару минут.
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А маску грязными рукаи берете, которыми дверь в аптеку открывали и брались за деньги и перчатки. А где у вас маска хранится?
а затем welcom to kndr.
В КНДР, кстати нет ни Ковида ни ОРВИ. Страна закрыта. Недавний военный парад был растранслирован по всему миру. Ни одного человека в маске.
2.11.2020 19:26
- гость -
А маску грязными рукаи берете, которыми дверь в аптеку открывали и брались за деньги и перчатки.
То ли дурачок? Ну надень раньше.
в общем-то, всех депутатов ЕР вполне допустимо отправить работать в ковидный госпиталь. Не знаю, смогут ли они принести хоть какую-то пользу медицине, но хоть вредить какое-то время не будут
Только бы наказывали. Да иди ты лесом. С вас лодырей толку никакого. Зарплату у этого мерзавца отнять и отправить санитаром работать. Маски носить НАДО. А ты подумал депутат, что АК беднейший регион с низкими доходами населения. Ты уверен, что все могут позволить себе маски покупать и менять их через 2 часа, как положено?((. Ты, как депутат, что полезное сделал? Да думаю заслуг у тебя ноль. Так вот обеспечь все население АК масками в количестве по 5 штук на день. А потом кнутом маши(. Нашелся здесь местный Валуев
2.11.2020 19:40
Откуда он выполз
Какую ты фигню несешь. Поправь свой мозг.
Уважаемый получает свою депутатскую зарплату независимо от погоды, времени года, экономической и эпид.ситуации, от возраста и состояния здоровья, от пенсионного возраста и пр....? нет?
До свидания, товарищ.
Некоторые в личном автомобиле в маске находятся, интересно чем продиктовано?
В КНДР, кстати нет ни Ковида ни ОРВИ. Страна закрыта. Недавний военный парад был растранслирован по всему миру.
Когда мы дойдём до уровня КНДР и у нас будут заявлять, что ничего подобного у нас нет. Ещё каких-то 35 лет назад по телебрехальнику с нашей страны на запад смело заявляли, что у нас нет секса.
2.11.2020 19:30
То ли дурачок? Ну надень раньше.
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Дурачок ты, еще и больной. Ты весь день в маске ходишь и чем ты ее надеваешь? Кнопку лифта и дверь в подъезде не трогаешь?
А секс был! И вы этому четкое доказательство!
Тов.Депутат, а на вашу зарплату повлияла САМОизоляция? а то, то некотрые отрасли встали колом? а вас, наверное уволили, потому то организация разорилась? а в 45 лет вас отправили на биржу? нет?
До свидания со своими советами
всех депутатов ЕР вполне допустимо отправить работать в ковидный госпиталь
А может не стоит? У нас и так много народа умирает, а тут ещё и эти...
2.11.2020 19:53
То ли дурачок? Ну надень раньше.
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В постели? Дома обувь и одежду не трогаешь? Одежду через 2 часа стираешь? У некоторых масочников дома тарелки и краны грязные, зато маска чистая при грязных руках.
2.11.2020 19:53
- гость -
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В твоем случае с ослом.
2.11.2020 19:51
- гость -
Когда мы дойдём до уровня КНДР и у нас будут заявлять, что ничего подобного у нас нет.
Откуда там взяться ковиду, если перекрыты границы. Он пока не умеет прыгать сам, без помощи человека. Действительно, папазиция произошла от осла.
Откуда там взяться ковиду, если перекрыты границы. Он пока не умеет прыгать сам, без помощи человека.
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Даже если вся Северная Корея заболеет, сведений о количестве инфицированных разглашать они не будут.