Глава СК взял под личный контроль дело жительницы Алтая, которой едва не отрубили руки

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела в отношении жителя Республики Алтай, который пытался отрубить руки бывшей жене.

Глава ведомства поручил руководителю регионального СУ СКР Эдуарду Новаковскому доложить об обстоятельствах, при которых мужчина бил топором свою экс-супругу, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что об инциденте стало известно 10 ноября. Предварительно установлено, что женщина отвела ребенка в детский сад и возвращалась домой, когда ее встретил 31-летний бывший муж. Он попросил женщину вернуться к нему, получил отказ и несколько раз ударил потерпевшую кулаком.

После того как горожанка упала на землю, подозреваемый имеющимся при себе топором не менее семи раз ударил женщину по рукам как обухом, так и острием. Большая часть ударов пришлась по правой кисти. Затем мужчина забежал в подъезд и попросил одну из жительниц дома вызвать скорую помощь, после чего скрылся.