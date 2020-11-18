Жителя Алтая, изрубившего экс-жене руки, могут обвинить в покушении на убийство

Следователи планируют пересмотреть уголовное дело в отношении жителя Республики Алтай, который пытался отрубить руки бывшей жене. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Тот факт, что мужчина бил топором свою экс-супругу, рассматривают, в частности, как покушение на убийство. Изначально действия сельчанина квалифицировали как причинение тяжкого вреда здоровью.

"В ближайшее время будет решен вопрос о переквалификации действий злоумышленника на ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), – уточнили в Следственном комитете. – Расследование уголовного дела продолжается и находится на личном контроле руководителя управления".

Напомним, что об инциденте стало известно 10 ноября. Предварительно установлено, что женщина отвела ребенка в детский сад и возвращалась домой, когда ее встретил 31-летний бывший муж. Он попросил экс-супругу вернуться к нему, получил отказ и несколько раз ударил женщину кулаком.

После того как горожанка упала на землю, злоумышленник имеющимся при себе топором не менее семи раз ударил пострадавшую по рукам как обухом, так и острием. Большая часть ударов пришлась по правой кисти. Затем мужчина забежал в подъезд и попросил одну из жительниц дома вызвать скорую помощь, после чего скрылся.