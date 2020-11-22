Житель Алтая из мести сжег имущество на 2 млн, но ошибся адресом

Завершено расследование уголовного дела против жителя райцентра Чемальского района, который поджег чужой дом, нанеся 2 млн рублей ущерба, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай.

Правоохранители выяснили, что на поджог сельчанин решился из неприязни к супруге. Он думал, что в доме живут ее родственники, но позднее выяснилось, что они к тому моменту уже продали недвижимость уроженцу Новосибирской области.

Злоумышленник облил строение горючей жидкостью и только потом вспомнил, что у него при себе нет ни спичек, ни зажигалки.

"Обнаружив отсутствие при себе источника воспламенения, обвиняемый сходил за зажигалкой к рабочим, выполнявшим строительно-ремонтные работы на соседнем участке. После этого злоумышленник поджег стену дома и покинул место преступления, – уточнили в ведомстве. – Знакомые нового собственника дома обнаружили возгорание, приняли меры к тушению огня и вызвали пожарный расчет".

Действия жителя Чемала квалифицировали как умышленное повреждение чужого имущества путем поджога. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.