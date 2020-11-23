Минстрой Алтайского края согласился передать теплосети Бийска в распоряжение СГК

Минстрой Алтайского края одобрил проект передачи малых котельных и теплосетей Бийска в концессию АО "Бийскэнерго", которое является дочерней организацией Сибирской генерирующей компании.

Как пишет ИА "Банкфакс" со ссылкой на пресс-службу города, документ собираются подписать до конца нынешнего года. Таким образом, СГК получит в свои руки почти все тепловые мощности Бийска. Сами власти же надеются привлечь дополнительные инвестиции.

В пресс-службе Алтайского филиала СГК изданию объяснили, что речь идет о 26 муниципальных котельных Бийска и 110 км тепловых сетей. Сейчас их обслуживает МУП "Водоканал", а общий срок концессионного соглашения составит 10 лет.

Всего СГК планирует вложить в систему 511 млн рублей, 188 млн из которых пойдут на реконструкцию и строительство котельных, а 323 – на теплосети. Кроме того, запланирован полный вывод из эксплуатации двух котельных и перевод потребителей на другие источники.

В пресс-службе мэрии добавили, что сейчас в муниципалитете до сих пор существует более 30 малых котельных и множество из них нуждаются в модернизации. Власти надеются, что на некоторых объектах СГК заменит оборудование, а часть из них и вовсе переведет на газ.

При этом концессия, скорее всего, приведет к росту платы за отопление, предполагает "Банкфакс". Власти Бийска уже заключили договор о введении единой ценовой зоны и переходе на ценообразование "альтернативной котельной". Такой способ исключает государственное регулирование в области тарифов на тепловую энергию, а инвестиции будут окупать сами потребители. Ранее такой подход реализовали в Рубцовске и Барнауле.

Директор СГК по тарифообразованию Екатерина Косогова отметила, что на данный момент вложения в Рубцовске уже начали окупаться, но вместе с тем признала, что горожане также ощутили и повышение цен на услуги.