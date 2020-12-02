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В Барнауле разрушили часть фасада стадиона "Локомотив"

, ИА "Амител"
Демонтаж конструкции продолжается

Фото: vk.com/barneos22

В Барнауле полным ходом идет демонтаж фасада стадиона "Локомотив". Снимки полуразрушенной трибуны опубликовали в сообществе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

Как ранее писал amic.ru, собственник площадки Евгений Ракшин подготовил проект застройки стадиона "Локомотив" еще в 2014 году. Автором выступил известный в городе архитектор Александр Деринг, руководитель мастерской "Классика".

Дома располагаются по периметру стадиона и еще одна многоэтажка "садится" внутри территории. Фасад трибуны "Локомотива" Деринг предложил реконструировать и превратить в стену торговой галереи, которая займет первые этажи вдоль Строителей и Социалистического.

Пока непонятно, какой высоты будут новые здания. В первоначальной версии проект представляли малоэтажные дома. Затем в Сети появилась вторая версия с 25-этажной "свечкой".

Скорее всего, закон о защите памятников архитектуры заставит понизить этажность. Максимальная высота зданий, которые могут располагаться вокруг памятников архитектуры в этой части города, 30 метров. То есть 10 этажей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

2.12.2020 11:36
- гость -

Лично я считаю, что это уродство нужно снести. Архитектурной ценности я в нём не вижу.

2.12.2020 11:39
гость

лично твоего мнения никто не спрашивал

2.12.2020 11:39
- гость -

Фасад трибуны "Локомотива" Деринг предложил реконструировать и превратить в стену торговой галереи, которая займет первые этажи вдоль Строителей и Социалистического - не знал, что реконструкция и снос одинаковые по значению слова...

2.12.2020 11:41
- гость -

Наконец-то руины уберут.

2.12.2020 11:41
Мадам

Когда-то нормальный был стадион... Школа фигурного катания работала, была и хоккейная коробка, и на каток туда зимой бегали, помню... Жалко... но теперь там уже просто помойка.

2.12.2020 11:44
- гость -

Странно, почему активисты молчат. Они же в каждой бочке затычка.

2.12.2020 11:45
гость

очередной ТЦ?

2.12.2020 11:46
гость

Главная проблема вскрываемая в данном конкретном случае, это подход наших "эффективных предпринимателей" и не менее "эффективных чиновников", когда сначала убивается объект под предлогом отсутствия финансирования, после достижения стадии абсолютного запустения приходят "благодетели" готовые выкупить и облагородить (снести и построить ТЦ или свечку) территорию, при этом выкупив в свою собственность.
и все сразу счастливы
1. "эффективные предприниматели" типа благотворители (волки в овечьей шкуре, объект убивают и проводят чисто коммерческую сделку)
2. "эффективные чиновники" типа спали ситуацию, нашли эффективный способ устранения запущенного объекта, без крупных затрат бюджета (премии за успешное мероприятие меньше же чем надо вложить самим для исправления)
3.памятники-объекты, ушли в память...такое себе счастье
4. и конечно же электорат...пока не 3 месяца до выборов о его счастье можно не вспоминать
как-то так

2.12.2020 11:47
- гость -

не знал, что реконструкция и снос одинаковые по значению слова.

И про реконструкцию художественного музея в Барнауле вы тоже не слышали? В коме последние 10 лет были?

2.12.2020 11:48
АБОРИГЕН

Ну, что там в поправках к конституции по защите исторического наследия? Вот и хлебайте теперь большой ложкой.

2.12.2020 11:48
- гость -

Дык, эта, а разве братва ранее не обещала фасад сохранить?! И почему все органы власти ничего не предпринимают глядя на уничтожение стадиона, футбольного поля, катка?! Нет-ли там коррупционной составляющей...

2.12.2020 11:51
- гость -

от целого стадиона одна трибуна осталась - вот эээто наследие))

правильно написали - руины обычные

2.12.2020 11:52
- гость -

не знал, что реконструкция и снос одинаковые по значению слова.

Успокойтесь. Да построят они вам точно такой же уродливый фасад. Может только несколько дверей сделают

2.12.2020 11:53
- гость -

давно пора было снести это уродство

2.12.2020 11:53
- гость -

а Данил Д. разрешил?

2.12.2020 11:54
- гость -

Когда этот Ракшин уже нажрется, все в марийках куда ни плюнь. Мог бы денег отстегнуть на восстановление всех памятников города. Понятно, что не обязан, но мог бы. А вместо этого только сносит.

2.12.2020 11:54
АБОРИГЕН

2.12.2020 11:52
- гость -
Нет, они просто не в состоянии этого сделать. Даже "уродливый" фасад не под силу нынешним "девелоперам".

2.12.2020 11:55
- гость -

2.12.2020 11:48
АБОРИГЕН
А вы не хотите хлебнуть с нами? Постоите в сторонке, типа "Я же говорил?" Боюсь представить если вы водите машину, что вы вытворяете на дороге, 100 пудово "Учитель".

2.12.2020 11:58
валик

это же Россия!

2.12.2020 11:58
- гость -

2.12.2020 11:48
АБОРИГЕН

проснись, ты обосрался. какое историческое наследие у здания построенного в 1966 году? это же лютый совок от одного упоминания о котором у тебя диарея фонтанировать начинает.

2.12.2020 11:59
- гость -

Лыжники никак не могут успокоиться, все бы ломать. БАМЗ строили во время войны, а сломали в мирное время.

2.12.2020 12:02
- гость -

дом купца морозова под прокуратуру снесли и глазом не моргнули

а тут какие то сараи , где коньки точили
надо было строить парк культуры и отдыха
кто там будет жить?? на вокзале?

2.12.2020 12:02
- гость -

Вот что бывает, когда физрук получает кучу бабла, а ума при этом нифига нет.

2.12.2020 12:03
- гость -

2.12.2020 11:58
- гость -

через 20 лет он будет орать что все хрущевки это памятники и их нельзя трогать, убрать пластиковые окна и вернуть все как было и т.п.

2.12.2020 12:05
АБОРИГЕН

2.12.2020 11:58
- гость -
Не переживай, главный обосрун у нас тут ты, раз в элементарном разницы не понимаешь.

2.12.2020 12:05
newozmochno

через год два ,когда заселятся жители в это убогое уродство,ЗАВОПЯТ,что тут жить невыносимо !!!!!!!!!! И виной всему будет ЖД Вокзал!!!!!!!!!!!! а также Автовокзал,а заодно и ветка трамвая!!!!!!!! И будуть писать и жаловаться и проводить "пикеты"! А добрая власть сразу все услышит!! И не замедлительно,никого не спрашивая.........................................СЛЕДУЮЩИМ ШАГОМ БУДЕТ СНОС ЖД и АВТО ВОКЗАЛА!!!!!!!!!!! А ТАК жЕ УБЕРУТ ТРАМВАЙ!!!!!!!!!!!!!!!!! Скажут что,так написано в "новом ГЕНПЛАНЕ"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Можно и пешком постоять на улице в ожидании,поезда и автобуса,не бояре!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2.12.2020 12:05
- гость -

2.12.2020 11:59
- гость -

БАМЗ переехал на АЗА. Уже 200 раз писали.

2.12.2020 12:06
- гость -

2.12.2020 12:05
newozmochno

ну и куда они ж/д вокзал денут, гений

2.12.2020 12:07
newozmochno


- гость -
2.12.2020 11:59
- гость -

БАМЗ переехал на АЗА. Уже 200 раз писали. А не писали как он там????????????? БАМЗит????????

2.12.2020 12:12
- гость -

Ломать не строить. Сносят красоту которую не уберегли, а строят уродство сплошное.
Нельзя к своей истории так относиться, нужно беречь стильные архитектурные решения.
Современные здания просто верх безвкусицы.

2.12.2020 12:12
- гость -

2.12.2020 11:52
- гость -

Хотелось бы туда твоё лицо поместить. Чтобы гармонировало.

2.12.2020 12:13
- гость -

БАМЗ переехал на АЗА. Уже 200 раз писали.

Писали то 200 раз, вот только от оборудования осталось хорошо если процентов 10-15.

2.12.2020 12:13
- гость -

какая история? 50лет прошло, алёё

2.12.2020 12:16
- гость -

2.12.2020 12:12
- гость -
Сносят красоту которую не уберегли

Та еще красота. Ни одного дерева. Постоянная пылища летом и убогое здание, в котором всегда пахло подвалом.

2.12.2020 12:16
- гость -

Ну сейчас то там поставят чудо архитектуры.... Обычную ракшинскую будку, где на всём где можно сэкономили. Как жаль, что ада нет.....

2.12.2020 12:19
- гость -

2.12.2020 12:05
newozmochno

Ну я там уже живу, вокзалы не мешают, соседей и то громче слышно.
Хорошо что ломают, будет выход на Строителей нормальный, а не мимо лотошников и ларьков шаурмячных.

2.12.2020 12:21
- гость -

2.12.2020 12:13
- гость -
Писали то 200 раз, вот только от оборудования осталось хорошо если процентов 10-15.

В 2013-2014 годах была осуществлена замена станочного парка оборудования "БАМЗ" на современные центры японского и немецкого производства. запущены все производственные мощности переехавшего завода. На сегодняшний день ОАО "Алтайский завод агрегатов" - единственное в России предприятие, осуществляющее полный цикл производства газозапорной, газорегулирующей и газосварочной аппаратуры от латунного проката до готового изделия с соблюдением всех требований ГОСТа к технологическому процессу.

2.12.2020 12:22
Итальянец

2.12.2020 11:41
- гость -
Наконец-то руины уберут.

Сидят такие же дурачки за рычагами управления экскаватора, бывшие механизаторы улизнувшие из своих сёл и крушат всё на что укажут. Обветшавший фасад может и не жалко, а вот то, что у нас отнимают жизненное пространство и простор и заселят это гетто опять понаехами - очень плохо. План "Лоскутная Россия" в действии.

2.12.2020 12:23
- гость -

Ну жертвам аборта стадион-то и нужен. Вам пиво из Мра раскрашивает жизнь

2.12.2020 12:24
гость

Не покупайте там квартиры, пусть финансово пролетают, как фанера над Парижем.

2.12.2020 12:27
- гость -

2.12.2020 12:05
БАМЗ переехал на АЗА. Уже 200 раз писали.
------
АЗА был как цех Моторного, выпускал насосы. БАМЗ был чуть больше по размерам. Как может завод переехать на другой завод таких же размеров. Это как одна семья из 4 человек приехал в двушку к другой семье тоже из четырех человек.

2.12.2020 12:27
- гость -

газозапорной, газорегулирующей и газосварочной аппаратуры

И что от этого? Раньше там ещё много чего делали. Даже огнетушители и детские игрушки. А уж всяких кранов и смесителей... А сейчас всё китайское покупаем.

2.12.2020 12:31
гость

Та еще красота. Ни одного дерева. Постоянная пылища летом и убогое здание, в котором всегда пахло подвалом

Можно подумать ЖК будет озеленён), щас. Мария-Ра вообще ничего не озеленяет, только у Галактики есть кустики, да сосны на расстоянии.
А так если грамотно бы продумали, вместо фасада Локомотива, вот взяли бы да в три ряда кусты, деревья посадили, но жадность берёт вверх над разумом.

2.12.2020 12:31
- гость -

2.12.2020 12:27
- гость -
А уж всяких кранов и смесителей..А сейчас всё китайское покупаем.

Особенно краны и смесители делали очешуенные. Даже покрытие нормальное сделать не могли, не говоря уже об их уродливой форме и сроках работы.
Зайдите в магазин по сантехнике. Вам предложат как российское так и китайское, на выбор.

2.12.2020 12:34
-гость-

Смотрим опять АБАРИГЕН с украины сново обьявился, надаело на залежной, кнам срать приехали

2.12.2020 12:39
- гость -

Конечно там надо бы разбить зелёный парк между железнодорожными и трамвайными путями.Но сейчас всё решают люди у которых большие деньги и которые стремятся ещё больше заработать.Вот такая концепция,таков оскал капитализма.

2.12.2020 12:39
- гость -

Особенно краны и смесители делали очешуенные. Даже покрытие нормальное сделать не могли, не говоря уже об их уродливой форме и сроках работы.

Это бред полнейший! Смесители хоть и не отличались отличным дизайном, но были очень даже качественные. Они и сейчас встречаются в квартирах барнаульцев. Собственный цех гальваники делал прекрасное покрытие. Вы без проблем сможете найти старый смеситель БАМЗ который отслужил 25 лет и при этом хромирование так и осталось идеальным.
Шаровые краны и вовсе славились качеством по всей России. Спросите сами знакомых барнаульских слесарей!

2.12.2020 12:39
Хозяйка

А уж всяких кранов и смесителей... А сейчас всё китайское покупаем.

Да уж... в ванной смеситель ещё советского производства стоит уж не помню, сколько ему лет, и фурычит. А в кухне за 10 лет три поменяли...

2.12.2020 12:42
гость

Удивительно, как ещё город скверик около КДМ не продал, а то ведь легко с нынешним подходом там свечку затолкать.

2.12.2020 12:45
гость


2.12.2020 12:39
Хозяйка
Да уж... в ванной смеситель ещё советского производства стоит уж не помню, сколько ему лет, и фурычит. А в кухне за 10 лет три поменяли...

Какой 10 лет, квартире 4 года, как ремонт сделали, мы уже везде поменяли.

2.12.2020 12:46
- гость -

2.12.2020 12:39
- гость -
Смесители хоть и не отличались отличным дизайном, но были очень даже качественные.

Не надо мне писать. Сколько я их ремонтировал раз, не считал. То прокладка затвердеет, то перестает закрываться. А потом вообще сточились напрочь. Заменили на новые.
Ну Хозяйка может моется раз в три месяца, так у неё еще фурычит.

2.12.2020 12:47
гость

Уплотнение города это очень плохо, это не развитие, это тупик, дело не в фасаде и стадионе.
пр-т Строителей регулярно в пробках.

2.12.2020 12:49
- гость -

Ну то, что там сейчас - руины с одной стороны и жуткие ларьки-"магазины" с другой - тоже не вариант, если честно. Не так давно снесли те лачуги, что были на углу - киосочки с чебуреками, так и то лучше стало. Еще бы кто-нибудь снес недоторговый центр-коробку и оставшиеся ларьки...

2.12.2020 12:55
тю!

Лучше б там туннель под вокзалом для транспорта проложили с развязкой на месте стадиона... Конечную остановку троллейбусов и автобусов перенесли бы с пл Победы за мемориалом...

2.12.2020 12:56
- гость -

По утверждению министра, у Сбера есть в достаточном количестве оборудование, позволяющее транспортировать и хранить иммунобиологические лекарственные препараты при постоянной отрицательной температуре. При этом у самого ведомства и Федерального медико-биологического агентства данная специализированная инфраструктура почему-то отсутствует.(с)

А между делом банкстеры захватывают не только экономическую власть, но и биотехнологии.

2.12.2020 12:57
гость


2.12.2020 12:49
- гость -
да понятно, но проект, это сплошное замкнутое пространство, и кругом будут машины ещё стоять за пределами ЖК, т.е. во всех ближайших дворах, потому что редко кто покупает подземную парковку

2.12.2020 12:58
Гость

Не спорю старое надо сносить, но строить объекты надо той же высоты, а не 565 этажей, что сейчас будет на этом месте? Огромная стена загораживающая весь вид, свет, всем близлежащим строениям. Оно же явно не вписывается туда по размерам

2.12.2020 13:04
гость

Ещё нас ждёт уплотнение площади Сахарова.

2.12.2020 13:06
- гость -

Бейтесь за внешний вид города, мало где осталось малоэтажного строительства в центре. Лучшем бы парк для занятия спортом построили, с тренажерами, велодорожками.

2.12.2020 13:12
- гость -

Так там и доля Селфа. Почему говорят только о Ракшине?

2.12.2020 13:13
- гость -

2.12.2020 12:57
гость
Да естественно, тем более что пресловутый дом "внутри" - это за гранью добра и зла, там места вообще не останется.

2.12.2020 13:19
- гость -

Даже покрытие нормальное сделать не могли, не говоря уже об их уродливой форме и сроках работы.
-----------------
На территории Советского Союза действовало 178 предприятий, выпускающих тонкостенную керамику. Среди предметов массового потребления встречались настоящие шедевры, цена которых на антикварных аукционах может превышать $1 млн.
----------
Не надо говорить, что все было плохо.

2.12.2020 13:20
гость


2.12.2020 13:06
- гость -
Бейтесь за внешний вид города.

С богатыми бороться? У них давно прямая связь с властью, они главные в городе, они диктуют условия.

2.12.2020 13:30
- гость -

2.12.2020 13:19
- гость -
Не надо говорить, что все было плохо.

Никто и не говорил про всё. Еще вспомните про хрустальные бокалы, да.

2.12.2020 13:33
Вано

Давно пора надо было снести эту конюшню, а на ее месте нужно выстроить красивый серый, квадратный, монолитный, на 25 этажей дом

2.12.2020 13:35
Вано

Еще снесите уже бомжовский сортир организованный в здании сгоревшей налоговой на малой олонской.

2.12.2020 13:35
Гость

Стадион Динамо вообще шикарное место в центре центра под ЖК, как бы до туда дело не дошло

2.12.2020 13:36
гостю 11:59

Лыжники никак не могут успокоиться, все бы ломать. БАМЗ строили во время войны, а сломали в мирное время.

а как это связано, простите? мы же не в 1953 году вроде сейчас)

2.12.2020 13:38
гость


2.12.2020 13:35
Гость
Стадион Динамо вообще шикарное место в центре центра под ЖК, как бы до туда дело не дошло

Да они скоро до стадионов школ в центре дойдут, а то такие площади у школ, скверы, стадионы.

2.12.2020 13:39
- гость -

В первоначальной версии проект представляли малоэтажные дома. Затем в Сети появилась вторая версия с 25-этажной "свечкой"
Максимальная высота зданий, которые могут располагаться вокруг памятников архитектуры в этой части города, 30 метров. То есть 10 этажей.

С каких это пор 10-этажные дома- это малоэтажное строительство? Наверное, с тех, когда архитекторы за огромные деньги начинают рисовать проекты с такими домами в одной из самых проблемных точек города по трафику, а руководство края эти проекты одобряет.

2.12.2020 13:45
Читатель

Объективно - никакой ценности от стены нет. И не было. Это типовая застройка, ничего исторического, и тем более красивого. Реконструировать без сноса эти развалины невозможно, только восстановление с нуля, которое зачем-то обязали сделать собственников (неужели не смогли придумать что-то более полезное для города?). И не надо тут вспоминать Колизей и сравнивать с барнаульским Локомотивом, потому что это слишком смешно должно быть образованным людям.

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