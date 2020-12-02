В Барнауле разрушили часть фасада стадиона "Локомотив"

Фото: vk.com/barneos22

В Барнауле полным ходом идет демонтаж фасада стадиона "Локомотив". Снимки полуразрушенной трибуны опубликовали в сообществе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

Как ранее писал amic.ru, собственник площадки Евгений Ракшин подготовил проект застройки стадиона "Локомотив" еще в 2014 году. Автором выступил известный в городе архитектор Александр Деринг, руководитель мастерской "Классика".

Дома располагаются по периметру стадиона и еще одна многоэтажка "садится" внутри территории. Фасад трибуны "Локомотива" Деринг предложил реконструировать и превратить в стену торговой галереи, которая займет первые этажи вдоль Строителей и Социалистического.

Пока непонятно, какой высоты будут новые здания. В первоначальной версии проект представляли малоэтажные дома. Затем в Сети появилась вторая версия с 25-этажной "свечкой".

Скорее всего, закон о защите памятников архитектуры заставит понизить этажность. Максимальная высота зданий, которые могут располагаться вокруг памятников архитектуры в этой части города, 30 метров. То есть 10 этажей.