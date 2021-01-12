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"10 метров влево". Торговые павильоны на Привокзальном рынке в Барнауле готовят к сносу

, ИА "Амител"
Что происходит сейчас на территории бывшего стадиона "Локомотив"

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Торговые ларьки на пересечении проспектов Строителей и Социалистического готовят к сносу. Они находятся на территории, где планируют построить новый ЖК и реконструировать часть бывшего стадиона "Локомотив". Напомним, к демонтажу ветхого спортивного объекта, который вошел в число памятников архитектуры, приступили в конце осени 2020 года. Сейчас рабочие продолжают готовить площадку для постройки.

Часть арендаторов торговых ларьков уже освободили помещения. Переехать или вовсе закрыться, возможно, придется и вещевому рынку, который расположен ближе к вокзалу. Продавцы уже готовятся к такому повороту, хотя, как они рассказали amic.ru, никто их уйти пока не просил.

Напомним, компания "Первый", принадлежащая бизнесмену Евгению Ракшину, планирует на месте стадиона "Локомотив" построить жилищный комплекс. При этом фасады стадиона будут восстановлены и станут частью ЖК. Но станет ли частью комплекса старый привокзальный рынок, неизвестно. Окончательный проект нового жилого комплекса еще не утвержден. 

Как выглядит сейчас территория будущего комплекса и торговых рядов, смотрите в фоторепортаже Екатерины Смолихиной.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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