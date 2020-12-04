"Архитектурный диалог". Как ЖК на месте "Локомотива" может и украсить, и изуродовать город

Жилой комплекс на месте заброшенного стадиона "Локомотив" может стать еще одним символом Барнаула, уверены архитекторы города. По их мнению, проект, который несколько лет назад разработали для этого участка, был одним из самых интересных и грамотных в Барнауле: современная застройка гармонично сочеталась с историей города, а частная территория – с общественной. Однако эксперты опасаются, что в процессе строительства застройщик "позабудет" о такой концепции и город получит очередное "гетто". Впрочем, подрядчик обещает: проект удивит горожан.

Ждали шесть лет

Впервые о строительстве жилья на территории "Локомотива" заговорили в 2014 году. Тогда бизнесмен Евгений Ракшин, компания которого была арендатором объекта, представила проект застройки стадиона, разработанный мастерской "Классика" (руководитель Александр Деринг). Проект даже прошел градостроительный совет и получил одобрение архитекторов. Предполагалось, что в комплекс войдут жилые дома высотой от 5 до 16 этажей, двухуровневая парковка и пешеходная зона с торговой галереей, ресторанами и бутиками.

Однако Евгению Ракшину отказали в строительстве ЖК из-за того, что у "Локомотива", (он находится в реестре памятников архитектуры и истории регионального значения) были не утверждены охранные зоны.

Справка: Если у объекта культурного или архитектурного наследия не утверждены зоны охраны, то строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов на их территории невозможен.

С 2016 года последовала череда судов: сначала предприниматель добился того, что стадион лишили статуса памятника, однако Алтайохранкультура это решение оспорила, и в 2018 году стадион вновь стал охраняемым и исторически важным объектом.

Казалось, жилье на месте "Локомотива" уже никогда не появится. Но в марте 2020 года правительство Алтайского края подписало постановление о зонах охраны объектов культурного наследия, расположенных вокруг "Локомотива" (документ позволяет строить на территории стадиона жилье, но с сохранением и восстановлением всех памятников архитектуры).

Сейчас Евгений Ракшин вернулся к планам застройки "Локомотива": до конца года бизнесмен рассчитывает получить разрешение на строительство ЖК, а пока готовит площадку для работ.

Современное переосмысление

На месте стадиона "Локомотив" инвестор планирует реализовать проект 2014 года. Но с изменениями. За шесть лет некоторые архитектурные решения устарели. Александр Деринг рассказал amic.ru, что застройщик отдал проект на доработку в другую организацию – "Алтайгражданпроект". Архитекторы Барнаула надеются, что изменения не будут глобальными, а концепция прежнего жилого комплекса будет сохранена.

"В первоначальном проекте была неплохая попытка сделать интересную современную архитектуру со сложным ритмом – в Барнауле у нас такой архитектуры маловато. Смотрелась она добротно и учитывала уже имеющиеся объекты. ЖК был грамотно вписан: высотную часть отодвинули, акцент сместили в сторону железной дороги, подальше от площади Победы, где стоит обелиск, тем самым главенствующую роль на этой площади оставили обелиску", – рассказывает член Союза архитекторов России Алексей Квасов.

Он отмечает, что проект был хорош тем, что продолжал масштабность линии жилой застройки по пр. Социалистическому, но не повторял ее: это современное переосмысление, сопряжение нескольких ритмов, материалов, фактур.

"Это уже архитектура нашего времени, она неплохо показана. На первом этаже в проекте присутствовали и поликлиника, и бассейн. ЖК как раз был интересен тем, что внутри было сосредоточено большое количество функций. Это хорошо для объекта, который находится в центре. Сами квартиры были компактные, больших не было, все позиционировалось "посередине". Каким сейчас будет статус объекта, пока неизвестно. Нужно посмотреть, как эту идея доведут до конца в настоящее время", – говорит Квасов.

Архитекторы считают, что проект-2014 учитывал все особенности расположения стадиона: это и "въездные ворота" города (автобусный и железнодорожный вокзалы), и мемориальная зона, и крупный транспортно-пересадочный узел, и место сосредоточения разных архитектурных стилей.

"Главное требование к жилому комплексу на месте стадиона – чтобы он гармонично вписался в такое сложное место, "сказал" свое слово, не задавил собой все остальные постройки, а выстроил архитектурный диалог. Тогда его может ждать успех", – отмечает руководитель архитектурного бюро MDVA Максим Максименко.

В обратном уверен руководитель организации "Гражданский патруль" Игорь Берг. По его мнению, проект может стать провальным, и дело будет не в архитектуре ЖК, а в расположении. Многоэтажные дома создадут дополнительные транспортные проблемы на проспекте Строителей, поэтому статусные покупатели будут обходить его стороной.

"Несмотря на то, что это жилье в центре, комфортным оно вряд ли будет. Есть опасность того, что будет реализован совершенно иной проект, чем тот, что предложили архитекторы. Так часто бывает. Этот ЖК может превратиться в проект для сдачи квартир посуточно, особенно если помещения будут малой площади. Люди среднего класса не будут выбирать жилье в таком месте, они предпочитают ЖК с большим комфортом", – считает Игорь Берг.

Охраняемый новодел

На месте стадиона "Локомотив" уже ведутся работы: застройщик приступил к реконструкции трибун стадиона, которые как памятник регионального значения станут частью жилищного комплекса. Архитектор Александр Деринг рассказал amic.ru, что работы проводят по проекту, который прошел экспертизу и получил одобрение Алтайохранкультуры.

"Само по себе здание, стены, конструкция находятся в аварийном состоянии. Это подтверждено экспертизой. Никто не собирается его вообще уничтожать. Сейчас на эту стену опираются железобетонные конструкции трибун, которых по проекту быть не должно. Когда вынимают трибуны, стены осыпаются, так как они возведены старыми методами строительства: там мало цемента, один песок. Застройщик не имеет права оставлять стены в аварийном состоянии", – отмечает Деринг.

Работы по реконструкции трибун проводит "Селф". По словам главного инженера компании Александра Жокина, восстанавливать памятник будут в течение полутора лет. Будет ли "Селф" строить жилой комплекс, эксперт говорить не стал, но отметил: проект удивит горожан.

"Восстановление этого объекта ничем не отличается от рядового строительства. Конечно, есть риски, что кто-то придерется к полутону, расстоянию между колоннами. Эти факторы настораживают, но, думаю, мы с ними справимся, и люди по достоинству оценят то, что мы делаем. Это уникальный случай, когда частный инвестор за собственные средства восстанавливает столь большой и крупный объект. Нужно набраться терпения, дождаться документации и презентации объекта, думаю, все будут удивлены", – говорит Жокин.

Но не все эксперты согласны с тем, что стадион нужно восстанавливать.

"Я всегда выступал за сохранение исторических зданий. Но конкретно в этом случае выскажу крамольное мнение: объект не нужно не только сохранять, но и восстанавливать. Это обман, это будет уже не здание 60-х годов, это здание 2020-х с охранным статусом. Зачем этой постройке такой статус? Надо было бы с ней попрощаться и строить что-то современное, красивое, отвечающее реалиям города. Раз уж так бесхозяйственно отнеслись к стадиону, за ним никто не следил, стоило бы спросить прежнего собственника, который довел его до такого состояния. Я бы выступил за снятие с объекта статуса памятника архитектуры", – говорит историк Данил Дегтярев.

Такого же мнения придерживается и Игорь Берг. По его словам, несмотря на ностальгию некоторых барнаульцев, время "Локомотива" прошло и "сохранять его в старом виде бессмысленно".

От ТЦ до конгресс-центра

Жилой комплекс – далеко не единственное, что предлагали построить на месте "Локомотива". В начале 2000-х региональные власти обещали построить на его месте новый спорткомплекс. Архитекторы считают эту идею утопичной.

"Некогда эта зона была спортивной, но сейчас ее размещение рядом с огромным транспортным узлом неуместно, – считает архитектор Алексей Квасов.

По его мнению, на территории "Локомотива" удачно смотрелись бы многофункциональный, торгово-развлекательный, деловой или конгресс-центр. И такие планы у компании Евгения Ракшина тоже были: в 2013 году СМИ края сообщали, что бизнесмен планирует построить на месте стадиона ТЦ "Локомотив". Появились даже эскизы объекта, но они так и остались эскизами.

"Когда встал вопрос о проработке таких центров, вопрос ушел в небытие. Хотя для города, конечно, лучше отдать предпочтение общественному объекту, это было бы логично. Но после 2010 года появилась потребность и возможность строительства жилья в больших объемах. Вероятно, именно финансовые основы продиктовали выбор в сторону жилого комплекса", – уверен Квасов.

Торговый центр Евгений Ракшин все-таки построил. Но уже на территории бывшего Барнаульского аппаратурно-механического завода, которая в несколько раз превышает территорию "Локомотива". В 2016 году там появился ТРЦ Galaxy.

Что известно о "Локомотиве"

Стадион введен в эксплуатацию в 1929 году. Трибуны, ворота и все постройки на его территории были деревянными. Поэтому после сильного урагана в 1960 году "Локомотив" был разрушен.

В том же году руководство железной дороги решило восстановить стадион. Работы велись на общественных началах силами работников предприятия. Но вскоре стройку заморозили. Лишь в августе 1965 года реконструкция была завершена.

До 2005 года стадион "Локомотив" находился в федеральной собственности, использовался по назначению, как спортивный объект. Однако позже его передали краю, а затем – частной компании "Локомотив".