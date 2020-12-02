"Никаких соборов не будет". Барнаульский архитектор объяснил снос стадиона "Локомотив"

Стадион "Локомотив" в центре Барнаула демонтируют, чтобы отстроить объект заново, в его первоначальном виде. Об этом amic.ru сообщил архитектор Александр Деринг. По его словам, сейчас объект находится в настолько аварийном состоянии, что рядом даже проходить опасно: куски фасадов могут обвалиться на голову пешеходам. "Локомотив" по-прежнему числится в реестре памятников архитектуры, но Деринг утверждает, что закон разрешает работы по его демонтажу.

Типовой проект

Площадку на улице Привокзальной готовят для строительства жилого комплекса, частью которого должны стать фасады стадиона "Локомотив" (восточный фасад трибуны "Локомотив" является памятником архитектуры регионального значения). Проект принадлежит компании "Первый" (владеет бизнесмен Евгений Ракшин). И еще осенью застройщик анонсировал, что начнет работы и займется реставрацией памятника.

Но когда 1 декабря на объекте появился строительный кран и начал крушить фасад, барнаульцы возмутились, испугавшись, что город лишают очередного исторического здания.

Архитектор Александр Деринг утверждает, что работы проводят по проекту, который прошел экспертизу и получил одобрение Алтайохранкультуры. И сейчас ведомство контролирует ход работ.

"Само по себе здание, стены, конструкция находятся в аварийном состоянии. Это подтверждено экспертизой. Никто не собирается его вообще уничтожать. Сейчас на эту стену опираются железобетонные конструкции трибун, которых по проекту быть не должно. Когда вынимают трибуны, стены осыпаются, так как они возведены старыми методами строительства: там мало цемента, один песок. Застройщик не имеет права оставлять стены в аварийном состоянии", – рассказал amic.ru Деринг.

Он отмечает, что часть фасадов, которые можно сохранить, оставят, остальное – надстроят. В результате город получит объект в первоначальном виде.

"Стадион, трибуны построены по типовому проекту. Ближайший объект-близнец находится в Новосибирске, но по стране их много. Барнаульский "Локомотив" поставлен на охрану, хотя обычно типовые проекты не ставят. В Новосибирске стадион не является памятником архитектуры именно по этой причине. Но благодаря тому, что проект типовой, есть все чертежи для воссоздания. В законе об охране есть такой термин", – объясняет архитектор.

Статья 47 ФЗ "Об объектах культурного наследия": Воссоздание утраченного объекта культурного наследия осуществляется посредством его реставрации в исключительных случаях при особой исторической, архитектурной, научной, художественной, градостроительной, эстетической или иной значимости указанного объекта и при наличии достаточных научных данных, необходимых для его воссоздания.

После реставрации трибуны станут частью закрытой торговой галереи – здесь будут магазины, кафе и другие заведения. Галерея будет располагаться не только вдоль пр. Строителей, но и по периметру будущего ЖК.

"Это будет общедоступное место, часть городской инфраструктуры. Никто никаких соборов делать не будет, максимально открытое пространство", – говорит Деринг.

Что построят на месте стадиона?

На месте "Локомотива" планируют построить жилой комплекс, в состав которого войдут несколько домов высотой от 5 до 16 этажей. Также предполагается двухуровневая парковка и закрытая территория с детской площадкой и прочей инфраструктурой.



Уже в этом году Евгений Ракшин намерен получить разрешение на строительство ЖК "Локомотив". Эскизные проекты застройки появились еще в 2014 году, их разработал Александр Деринг. Первый дом ЖК (пр. Строителей, 18) сдан в эксплуатацию в начале 2019 года. Работы по возведению второй очереди проекта застопорились из-за споров вокруг памятников архитектуры (всего в архитектурный ансамбль "Локомотива" включены восемь объектов*). Они расположены в 200-метровой зоне от предполагаемых многоэтажек.

Закон в этом случае обязывает разработать для каждого объекта культурного наследия специальные документы – охранные зоны. В них можно обосновать, какие здания и на каком расстоянии можно строить. Весной 2020 года правительство Алтайского края утвердило охранные зоны вокруг стадиона, в августе застройщик приступил к работам по переносу тепловых сетей.

Справка:

*В состав ансамбля входят памятники – объекты культурного наследия регионального значения:

– старое здание ж/д вокзала;

– новое здание ж/д вокзала;

– локомотивное депо;

– водонапорная башня;

– мастерские Алтайской железной дороги

и несколько других административных зданий.