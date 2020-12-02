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"Никаких соборов не будет". Барнаульский архитектор объяснил снос стадиона "Локомотив"

, ИА "Амител", Алёна Жукова
Фасады бывшего стадиона находятся в аварийном состоянии
Проект ЖК 'Локомотив' 2018 г. / Фото: ООО 'Классика'

Проект ЖК "Локомотив" 2018 г. / Фото: ООО "Классика"

Стадион "Локомотив" в центре Барнаула демонтируют, чтобы отстроить объект заново, в его первоначальном виде. Об этом amic.ru сообщил архитектор Александр Деринг. По его словам, сейчас объект находится в настолько аварийном состоянии, что рядом даже проходить опасно: куски фасадов могут обвалиться на голову пешеходам. "Локомотив" по-прежнему числится в реестре памятников архитектуры, но Деринг утверждает, что закон разрешает работы по его демонтажу.

Типовой проект

Площадку на улице Привокзальной готовят для строительства жилого комплекса, частью которого должны стать фасады стадиона "Локомотив" (восточный фасад трибуны "Локомотив" является памятником архитектуры регионального значения). Проект принадлежит компании "Первый" (владеет бизнесмен Евгений Ракшин). И еще осенью застройщик анонсировал, что начнет работы и займется реставрацией памятника.

Но когда 1 декабря на объекте появился строительный кран и начал крушить фасад, барнаульцы возмутились, испугавшись, что город лишают очередного исторического здания.

Архитектор Александр Деринг утверждает, что работы проводят по проекту, который прошел экспертизу и получил одобрение Алтайохранкультуры. И сейчас ведомство контролирует ход работ.

"Само по себе здание, стены, конструкция находятся в аварийном состоянии. Это подтверждено экспертизой. Никто не собирается его вообще уничтожать. Сейчас на эту стену опираются железобетонные конструкции трибун, которых по проекту быть не должно. Когда вынимают трибуны, стены осыпаются, так как они возведены старыми методами строительства: там мало цемента, один песок. Застройщик не имеет права оставлять стены в аварийном состоянии", – рассказал amic.ru Деринг.

Он отмечает, что часть фасадов, которые можно сохранить, оставят, остальное – надстроят. В результате город получит объект в первоначальном виде.

 "Стадион, трибуны построены по типовому проекту. Ближайший объект-близнец находится в Новосибирске, но по стране их много. Барнаульский "Локомотив" поставлен на охрану, хотя обычно типовые проекты не ставят. В Новосибирске стадион не является памятником архитектуры именно по этой причине. Но благодаря тому, что проект типовой, есть все чертежи для воссоздания. В законе об охране есть такой термин", – объясняет архитектор.

Статья 47 ФЗ "Об объектах культурного наследия": Воссоздание утраченного объекта культурного наследия осуществляется посредством его реставрации в исключительных случаях при особой исторической, архитектурной, научной, художественной, градостроительной, эстетической или иной значимости указанного объекта и при наличии достаточных научных данных, необходимых для его воссоздания.

После реставрации трибуны станут частью закрытой торговой галереи – здесь будут магазины, кафе и другие заведения. Галерея будет располагаться не только вдоль пр. Строителей, но и по периметру будущего ЖК.

"Это будет общедоступное место, часть городской инфраструктуры. Никто никаких соборов делать не будет, максимально открытое пространство", – говорит Деринг.

Что построят на месте стадиона?

На месте "Локомотива" планируют построить жилой комплекс, в состав которого войдут несколько домов высотой от 5 до 16 этажей. Также предполагается двухуровневая парковка и закрытая территория с детской площадкой и прочей инфраструктурой. 

Уже в этом году Евгений Ракшин намерен получить разрешение на строительство ЖК "Локомотив". Эскизные проекты застройки появились еще в 2014 году, их разработал Александр Деринг. Первый дом ЖК (пр. Строителей, 18) сдан в эксплуатацию в начале 2019 года. Работы по возведению второй очереди проекта застопорились из-за споров вокруг памятников архитектуры (всего в архитектурный ансамбль "Локомотива" включены восемь объектов*). Они расположены в 200-метровой зоне от предполагаемых многоэтажек.

Закон в этом случае обязывает разработать для каждого объекта культурного наследия специальные документы – охранные зоны. В них можно обосновать, какие здания и на каком расстоянии можно строить. Весной 2020 года правительство Алтайского края утвердило охранные зоны вокруг стадиона, в августе застройщик приступил к работам по переносу тепловых сетей.

Справка:
*В состав ансамбля входят памятники – объекты культурного наследия регионального значения:
– старое здание ж/д вокзала;
– новое здание ж/д вокзала;
– локомотивное депо;
– водонапорная башня;
– мастерские Алтайской железной дороги
и несколько других административных зданий.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

2.12.2020 15:49
- гость -

Когда вынимают трибуны, стены осыпаются, так как они возведены старыми методами строительства: там мало цемента, один песок.
*************************************************************
Т.е. это будет голимый новодел, так как "старое" просто не может быть сохранено чисто технмчески.
Собственно, что и требовалось доказать)
Тогда зачем эти ужимки с внесением требований по интегрированию фасадов стадиона в проект нового ЖК?
Если вы с самого начала знали, что так и будет. Или опять сделают вид, что это всё внезапно открылось? Ага, также как и в случае с к/т Первомайский?)
Зачем вообще этот типовой стадион не несущий никакой ценности назначать региональным памятником? Ну вот в чем логика?

2.12.2020 15:52
- гость -

это будет голимый новодел, так как "старое" просто не может быть сохранено чисто технмчески.

Ждем прыжков Аборигешки с воплями "Совок ничего путного не смог построить!!!!"

2.12.2020 16:09
- гость -

еще один ЖК на могилках....

2.12.2020 16:11
- гость -

водонапорная башня???

2.12.2020 16:20
южный

Может Деринг вместо "соборов" имел ввиду "заборов"

2.12.2020 16:26
- гость -

пристрелите аборигена, сейчас опять загадит ветку!

2.12.2020 16:32
механик

За последние 10 лет архитектурный облик исторической части Барнаула убит наповал. Установка "домов-чемоданов" на городских газонах и в огородах превратила некогда довольно уютный (с моей точки зрения) город в нелепый хаос. Та что хуже уже не будет, пусть народ поселится и на вокзале. Счастья новоселам.

2.12.2020 16:37
АБОРИГЕН

2.12.2020 15:52
- гость -
Ничего не надо ждать, ты уже поскакал. Я и царя не жалую, но также против сноса старых деревянных домов. Если ты не понимаешь почему я против, значит ты вчерашний колхозник. Работай над собой.

2.12.2020 16:37
- гость -

Чиста ылитка на вокзале, в 5 метрах от пробки на строителей.

2.12.2020 16:38
- гость -

с моей точки зрения

++++



механизатор, а ты свой бред с АБОРИГЕНОМ согласовал?

2.12.2020 16:50
- гость -

Если восточный фасад трибуны "Локомотив" является памятником архитектуры регионального значения, значит геринг и компания не имеют право разрушать фасад - могут только реставрировать?!

2.12.2020 16:51
- гость -

Мда, ну и уроды. Деринг растерял хоть какие то остатки уважения к себе. Не удивлюсь что он будет потом активно объяснять сносят сносить сер.пл.завод.

2.12.2020 17:03
- гость -

Зачем восстанавливать то, что уже всем горожанам приелось? Постройте хоть что-то новое, стоящее, чтобы было на что посмотреть.

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