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"Обычный советский стадион". История "Локомотива", который снесут и снова восстановят

, ИА "Амител"
Спортивному объекту Барнаула не очень везло: его разрушало ураганом, а Хрущев едва не заморозил стройку

Фото: Евгений Кученев

Стадион "Локомотив", когда-то считавшийся одним из главных спортивных объектов Барнаула, снесут в ближайшие несколько месяцев. Сооружение находится в аварийном состоянии: рушится фасад, а трибуны давно сгнили и развалились. Однако "Локомотив" признан памятником архитектуры, поэтому просто так "избавиться" от арены нельзя. Компания "Первый", принадлежащая бизнесмену Евгению Ракшину, планирует отстроить стадион заново и сделать его частью нового жилищного комплекса. Кстати, история арены весьма примечательна. А еще тесно связана с историей большинства барнаульцев. Предлагаем вместе вспомнить интересные факты из жизни "Локомотива", где играли в футбол, хоккей, катались на коньках, а скоро будут жить люди.

Деревянные трибуны и лапта

Барнаульский стадион "Локомотив" по настоянию Алтайского краевого управления и краевой же прокуратуры в 2016 году подтвердил звание регионального памятника культуры, хотя, по мнению многих известных архитекторов и краеведов, с исторической точки зрения объект не имеет большой культурной ценности. В отличие от того же Дома Лесневского, за сохранение которого сейчас так яростно бьются общественники. Краевед, кандидат исторических наук Данил Дегтярев говорит, что "Локомотив" – "обычный типовой советский стадион". Такие в 60-е годы строили по всей стране. 

История барнаульского "Локомотива" началась в 20-х годах прошлого века. Тогда по призыву ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов) по всей стране стали создаваться добровольные спортивные общества (ДСО). Руководство железной дороги на Алтае решило возвести стадион для своих сотрудников (подробнее в эпизоде аудиогида "Город. Слушай!"). Выбрали участок на пересечении проспекта Строителей и улицы Привокзальной – всего пять минут пешком от вокзала.

Построили спортивный объект быстро – в 1929 году. Оригинальничать с названием не стали, выбрали типовое имя: "Локомотивами" в те годы называли все спортивные организации и стадионы при железной дороге. Основная часть сооружения была деревянной. Большие входные ворота, вместо трибун – обычные лавки без спинок и небольшая пристройка. Сердцем "Локомотива" было зеленое поле, на котором играли в футбол и лапту, – в то время едва ли не самый популярный вид спорта в Барнауле. Зимой поле заливали водой: барнаульцы любили здесь кататься на коньках. По вечерам на стадионе собиралось очень много молодежи. Звучала музыка, включали освещение. Тогда это было самое популярное место в городе.

Ураган и визит Никиты Хрущева

В 1960 году на Барнаул обрушился сильнейший ураган, который практически уничтожил стадион. Руководство железной дороги решило построить на его месте более крепкое – кирпичное – здание с современными, удобными трибунами. На строительство направили лучших работников алтайской железной дороги. Это считалось поощрением. Однако вскоре работы прервали. Как говорят историки, по указанию генсека Никиты Хрущева, который приехал с визитом в Барнаул в 1961 году. Глава государства распорядился всех, кто хоть как-то умел держать в руках молоток, отправить возводить новые дома. В городе жилья катастрофически не хватало. Стадион же, по мнению Хрущева, мог и подождать. В итоге к достройке "Локомотива" приступили только спустя пять лет. Работы завершили в 1966 году. В честь торжественного открытия организовали большой праздник, на котором присутствовали тысячи барнаульцев и гости из других сибирских городов.

 Закрытие стадиона в 90-е и снос

Министр спорта региона Алексей Перфильев на днях во время пресс-конференции вспоминал, как ребенком ходил на "Локомотив" вместе с родителями. На протяжении 20 лет на стадионе жители города играли в футбол, хоккей, катались на коньках и лыжах.

В конце 80-х стадион закрыли. В "Локомотив" "въехали" офисы, магазины и тренажерные залы. Трибуны опустели полностью, а ветшающие фасады здания завесили баннерами с рекламой сотовых телефонов и дешевых китайских товаров, продававшихся на базарчике, который стихийно возник рядом с ареной.

В 2000-е годы барнаульский бизнесмен Евгений Ракшин на месте стадиона планировал построить торговый центр. Однако выяснилось, что еще в 1999 году спортобъекту присвоили статус памятника культуры, а значит, снести просто так его было нельзя.

В 2014 году Евгений Ракшин объявил о намерении построить на месте "Локомотива" жилой комплекс. Бизнесмен пытался через суд снять со стадиона статус памятника. И весы Фемиды даже склонялись в его сторону. Но управление по культуре и архивному делу оспорило вердикт краевого арбитражного суда. И осенью 2016 года Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске все-таки признал стадион "Локомотив" памятником культуры. Теперь по закону застройщик обязан отреставрировать и сохранить фасад объекта. Но бизнесмен не отказался от идеи возвести на месте "Локомотива" и жилой комплекс. В итоге появился проект, в соответствии с которым восстановленный стадион станет частью нового ЖК. Работы будет выполнять компания "Селф", принадлежащая Нодару Шонии.

Как объяснил 3 декабря архитектор Александр Деринг, принимавший участие в разработке проекта, фасад "Локомотива" снесут, а потом восстановят полностью в первоначальном виде. Согласно проекту, внутри новых трибун появятся кафе, офисы, подземная парковка. Рядом же вырастут высотки.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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