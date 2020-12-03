17-летний подросток жестоко убил знакомого в Горном Алтае

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай завершено расследование уголовного дела об убийстве местного жителя 17-летним подростком. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным ведомства, поздним вечером 30 сентября 2020 года в селе Талда 43-летний местный житель у себя дома распивал спиртное вместе с женой, младшим братом, его сожительницей и ее 17-летним сыном. Во время застолья хозяин дома поссорился с несовершеннолетним и выгнал его за дверь.

"Раздосадованный подросток, будучи в состоянии алкогольного опьянения, схватил в руки топор, которым, угрожая обидчику убийством, разбил стекла в окнах домовладения последнего. Родственники попытались успокоить агрессивно настроенного юношу, отобрав при этом топор, однако злоумышленник, желая выяснить отношения с потерпевшим до конца, взял бензопилу, с помощью которой стал пилить входные двери, вызвав обидчика на улицу", – говорится в сообщении.

В дальнейшем подросток вытащил два имеющихся при себе ножа и ударил ими неприятеля не менее двух раз в область груди. В итоге хозяин дома скончался на месте.

На время расследования юношу заключили под стражу. Против него завели уголовное дело по статье "Убийство" и передали прокурору. К административной ответственности также привлекли мать подростка, а семью поставили на контроль в органы системы профилактики.