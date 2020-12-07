Такой день. Проверка РФС в отношении "Динамо" и "явление" елки на Сахарова

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 7 декабря. Без коронавируса.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по факту хищения директором строительной компании ООО "Строй-Гарант" 2,2 млн рублей во время капитального ремонта школы в Кулундинском районе.

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что специалисты организации действительно проверяют игроков и персонал ФК "Динамо-Барнаул" на предмет возможного участия в договорных матчах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности чиновников при проведении капитального ремонта жилого дома на улице 1-й Западной, 47а.

8 декабря в северных районах, а также ночью 9 декабря на большей части Алтайского края ожидаются снег, временами сильный, местами метели, снежные заносы. Кроме того, возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На площади Сахарова в Барнауле началась установка главной городской елки. Сейчас специалисты собирают основание каркаса.

Порыв водопровода на улице Панфиловцев, 12, стал причиной ограничения подачи воды в четырех многоквартирных домах, двух детских садах и школе. В 21.15 коммунальщики сообщили, что авария устранена. Водоснабжение возобновлено.