Главную елку Барнаула начали устанавливать на площади Сахарова. Фото

Фото: amic.ru

На площади Сахарова в Барнауле началась установка главной городской елки. Сейчас специалисты собирают основание каркаса.

Как уже сообщал amic.ru, из-за возведения снежного городка движение транспорта по проспекту Социалистическому закрыли накануне, 6 декабря. Открыть его планируют к 17 января 2021 года.

Напомним, помимо 32-метровой ели, на площади установят снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Рядом с ними появится и скульптура Быка – символа 2021 года. Ее вырубят изо льда. А также территорию городка украсят 14 других ледовых барельефов.

Отмечается, что в этом году власти города приобрели новую иллюминацию для новогоднего городка.