Главную елку Барнаула начали устанавливать на площади Сахарова. Фото

Фото: amic.ru
На площади Сахарова в Барнауле началась установка главной городской елки. Сейчас специалисты собирают основание каркаса.
Как уже сообщал amic.ru, из-за возведения снежного городка движение транспорта по проспекту Социалистическому закрыли накануне, 6 декабря. Открыть его планируют к 17 января 2021 года.
Напомним, помимо 32-метровой ели, на площади установят снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Рядом с ними появится и скульптура Быка – символа 2021 года. Ее вырубят изо льда. А также территорию городка украсят 14 других ледовых барельефов.
Отмечается, что в этом году власти города приобрели новую иллюминацию для новогоднего городка.
Комментарии
Посмотрите на фото. А потом мы удивляемся почему у нас ураганы ёлки сносят?
Помню, в моё детство ёлку ставили в парке меланжевого комбината на дне пруда. По склонам делали горки. Снега завозили по-минимуму (только на фигуры) , стояли пока не растают.
Дня города не хватило?
видимо не хватило... далее у нас крещение, масленница, пасха