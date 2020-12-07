Четыре дома, два детсада и школа остались без воды в Барнауле

Порыв водопровода на улице Панфиловцев, 12, стал причиной ограничения подачи воды в четырех многоквартирных домах, двух детских садах и школе. Произошло это утром 7 декабря.

Как сообщили amic.ru в пресс-центре мэрии, на месте работает аварийная бригада Барнаульского водоканала.

По словам жителей района, вода затопила близлежащую территорию и стекает по двору к другим домам. В социальных сетях горожане обеспокоены тем, что будет, когда вода во дворах застынет.

Ранее amic.ru писал о том, что барнаульский двор на улице Анатолия, 224, залило горячей водой. Причиной инцидента стал порыв водопровода. Горячая вода залила в том числе и парковку возле подстанции скорой медицинской помощи. При этом водоканал не сообщал об отключении водоснабжения в домах в районе порыва.