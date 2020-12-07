Четыре дома, два детсада и школа остались без воды в Барнауле

Порыв водопровода на улице Панфиловцев, 12, стал причиной ограничения подачи воды в четырех многоквартирных домах, двух детских садах и школе. Произошло это утром 7 декабря.
Как сообщили amic.ru в пресс-центре мэрии, на месте работает аварийная бригада Барнаульского водоканала.
По словам жителей района, вода затопила близлежащую территорию и стекает по двору к другим домам. В социальных сетях горожане обеспокоены тем, что будет, когда вода во дворах застынет.
Ранее amic.ru писал о том, что барнаульский двор на улице Анатолия, 224, залило горячей водой. Причиной инцидента стал порыв водопровода. Горячая вода залила в том числе и парковку возле подстанции скорой медицинской помощи. При этом водоканал не сообщал об отключении водоснабжения в домах в районе порыва.
Комментарии
Прорыв никак не связан со строительством нового города между Павловским трактом и Энтузиастов? Нагрузка на сети выросла.
это связано с разрушением трибун Локомотива
Это прорыв перед рывком
Явно всплеск коммунальных аварий этой зимой в старых советских кварталах.
Пройдена точка невозврата по ресурсу теплосетей.
Прошлой зимой аварий практически не было так как зимы и не было. Аварий не было так как нагрузки не было.
ещё пару недель постоит такая же погода малоснежная и морозная относительно и будет вообще жесть
Земля промерзнет глубоко.
Плюсом пойдут несостоявшиеся аварии того года плюс этого