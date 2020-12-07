В Алтайском крае 500 пациентов уже получили бесплатные лекарства от коронавируса. Региону выделили 135 млн на выплаты медикам, а в Барнаул пришла новая партия вакцины от COVID-19. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Еще 220 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 67 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 27 691 инфицированный, среди них 1852 ребенка.
Коронавирусом переболели уже 24 043 жителя Алтайского края. В ковидных госпиталях лежат 2376 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 507 заболевших, из них 126 подключены к аппаратам ИВЛ.
В регионе уже умерли 1208 человек с COVID-19 (+14 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной в 629 случаях.
135 млн рублей получит Алтайский край на коронавирусные выплаты медработникам.
Поддержка рассчитана на работников, оказывающих медпомощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, и людей, контактирующих с инфицированными пациентами при выполнении должностных обязанностей.
Всего российским регионам выделили 10 млрд рублей. Премьер-министр России Михаил Мишустин обязал губернаторов контролировать, чтобы выплаты поступали медикам в кратчайшие сроки.
В Алтайском крае бесплатными лекарствами от коронавируса смогут воспользоваться более 20 тысяч пациентов. По данным правительства региона, на минувшей неделе 500 человек уже получили эти наборы.
Как сообщили в правительстве региона, в настоящее время наблюдается постепенное снижение случаев респираторных заболеваний. По Барнаулу показатель заболеваемости на 8% ниже эпидпорога, по Алтайскому краю, без учета краевой столицы, – на 19%.
На этом фоне постепенно решается вопрос с дефицитом противовирусных препаратов и антибиотиков в аптечной сети.
Тысячу доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") привезли в Алтайский край на прошлой неделе. Распределят эту партию между медработниками из Барнаула и близлежащих районов.
По словам главного эпидемиолога края Ирины Переладовой, препарат требует особых условий хранения, которые могут соблюдаться только в двух поликлиниках Барнаула – № 1 и № 9. А потому все медработники будут прививаться там.
Круг медиков, которые получат вакцину, уже определен. Это сотрудники скорой помощи, поликлиник и больниц. Правда, желающих привиться гораздо больше, чем доз на складе. Поэтому пока на прививку могут рассчитывать лишь те медики, которые еще не переболели коронавирусом.
Всего наш регион в этом году получит препарат для иммунизации 2005 человек.
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