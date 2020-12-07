Сколько заболевших коронавирусом в Алтайском крае 7 декабря?

Еще 220 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 67 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 27 691 инфицированный, среди них 1852 ребенка.

Коронавирусом переболели уже 24 043 жителя Алтайского края. В ковидных госпиталях лежат 2376 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 507 заболевших, из них 126 подключены к аппаратам ИВЛ.

В регионе уже умерли 1208 человек с COVID-19 (+14 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной в 629 случаях.