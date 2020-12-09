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Александра Карлина попросили помочь с установкой памятника вдовам фронтовиков

, ИА "Амител"
Сенатор от Алтайского края в дистанционном формате провел прием населения
Александр Карлин / Фото: blagnews.ru

Александр Карлин / Фото: blagnews.ru

Сенатор от Алтайского края, бывший глава региона Александр Карлин провел онлайн-прием населения. Все поступившие вопросы Карлин взял на личный контроль.

Так, от имени краевых советов женщин и ветеранов к сенатору обратилась заслуженный работник культуры, секретарь краевого отделения Союза женщин России Раиса Голованева. Она запросила поддержку Карлина в вопросе установки в Барнауле памятника вдовам погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Идея возведения такого монумента появилась еще в конце 90-х годов. Сейчас в регионе живут около четырех тысяч вдов фронтовиков. Уже открыт сбор средств на памятник. Карлин пообещал помочь в этом вопросе, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Как уже писал amic.ru, ранее алтайский активист Виктор Морозов установил памятник самому Карлину.

"По многочисленным просьбам земляков переустановил народный памятник экс-губернатору Карлину – у краевой администрации, по месту его бывшей работы. За развал промышленности, за развал здравоохранения, за низкие зарплаты!" – написал мужчина под фотографией.

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Комментарии

9.12.2020 11:42
Локо

Важней дел нет ?

9.12.2020 11:47
- гость -

Все поступившие вопросы Карлин взял на личный контроль.

А какие были вопросы? Хоть бы озвучили и рассмешили бы нас.

9.12.2020 11:56
- гость -

Это нормальный мужик! Помню как он декоммунизировал пл. Октября! Слава Героям!

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